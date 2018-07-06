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Чого чекати Україні від зустрічі Трампа й Путіна

Росія швидше за все не піде на поступки в питанні розміщення миротворців ООН на Донбасі, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Президент РФ Володимир Путін не піде на прогрес в питанні можливого розміщення миротворчої місії ООН на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, який раніше розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild, яке вийшло в п’ятницю, 6 липня.

– Я вважаю важливою зустріч президентів Трампа і Путіна. Це неприродно, що вони не зустрічаються, навіть якщо у нас різні думки. Президент візьме участь в засіданні, як він вважає за потрібне. Але за змістом ви вже чули від радника з питань національної безпеки Джона Болтона і прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс про те, що ми не будемо змінювати нашу позицію в невизнанні анексії Криму Росією, – сказав Волкер.

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Волкер нагадав, що США виступають за припинення військового конфлікту в Україні і розміщення місії ООН.

– На жаль, дуже ймовірно, що Путін і Росія будуть продовжувати заперечувати свою участь в конфлікті, і в результаті немає ніяких підстав очікувати прогресу, – повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна може відбутися в столиці Фінляндії – Гельсінках.

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