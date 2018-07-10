Деякі впливові члени НАТО залякані Росією – Гербст

Агресія Росії в Україні стоїть на шляху членства України в НАТО.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст прокоментував перспективи вступу України в НАТО, пише Ліга.net.

– Складно передбачити. Звичайно, нічого не відбудеться через рік. Через десять років – можливо. Офіційно НАТО залишає двері відкритими. Але ми знаємо, що деякі впливові члени НАТО не хочуть говорити навіть про дорожню карту для України. І ці члени альянсу надзвичайно нервують, я б навіть сказав, що вони залякані Росією.

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Але якщо Україна продовжить розвивати свою демократію, економічну систему, сферу безпеки – це буде сильним аргументом для членства, – заявив Гербст.

Нагадаємо, Україна візьме участь у саміті НАТО, незважаючи на блокування Угорщиною.

Фото: voxukraine.org