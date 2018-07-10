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ФІФА нагадали, як Слава Україні! кажуть світові політики

Багато хто зі світових лідерів використовували вітання “Слава Україні”, через яке ФІФА покарала хорватських футболістів Домагоя Віду і Огнена Вукоєвича.

У мережі зібрали в один ролик заяви світових лідерів і дипломатичних відомств іноземних держав, де використано вітання “Слава Україні”, через яке ФІФА покарала хорватських футболістів Домагоя Віду і Огнена Вукоєвича.

Ролик виклав у Facebook експерт з питань інформаційних технологій і керуючий партнер комунікаційної компанії PlusOne Максим Саваневський.

У добірці є виступи прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який у своїй промові говорить “Слава Україні”. Також цією фразою вітали Україну і екс-держсекретар США Джон Керрі, і президент Литви Даля Грібаускайте.

Читайте: Віда записав нове відео і знову прокричав Слава Україні!

Крім того, це вітання використовували міністерства закордонних справ Німеччини, Естонії, посольство США в Україні, а також президент України Петро Порошенко, зокрема, під час виступу в американському Конгресі.

Нагадаємо, після перемоги Хорватії над Росією у серії пенальті у мережу потрапив ролик, на якому Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем викрикнули гасло Слава Україні.

Пізніше ФІФА оштрафувала Вукоєвича за підтримку України, а Віді лише пригрозила штрафом.

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