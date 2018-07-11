Київські депутати запобігли зупинці метрополітену

Київрада ухвалила рішення Про заходи, спрямовані на забезпечення КП Київський метрополітен безперебійного транспортного обслуговування киян та гостей столиці.

Йдеться про вирішення питання заборгованості метрополітену за договором купівлі 100 вагонів на умовах лізингу, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зокрема, документ не передбачає повернення боргу компанії Укррослізинг, а дозволить керівнику КП Київський метрополітен розпочати переговори про варіанти і можливу реструктуризацію.

Таке рішення зумовлене тим, що в столичному метрополітені склалася критична ситуація з арештом його рахунків виконавчою службою Міністерства юстиції України щодо договору лізингу ста вагонів метрополітену, – повідомили у КМДА.

Нагадаємо, що укладення даного договору з компанією Укррослізинг було погоджено депутатами Київради у 2009 році. Виплата гарантувалася бюджетними коштами і відбувалася до 2013 року. З 2014 року бюджетні кошти для погашення виплат за договором не надходили.

Протягом останніх двох років метрополітен разом з юристами Київради та КМДА робив усе можливе для розірвання кабального договору. Відбулося більше 100 засідань судів усіх інстанцій.

Мер столиці неодноразово звертався до уряду, парламенту та президента України щодо включення компанії до переліку санкційних Радою національної безпеки та оборони. Окреме звернення було також ухвалене і спрямоване від Київської міської ради. Однак, прийняті судом рішення – не на користь підприємства і не на користь київської громади. Вони передбачають виплату компанії 1 мільярд 833 мільйони гривень.

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З 16 березня 2017 року у метрополітену заблоковані рахунки за рішенням суду. Більше року підприємство робить все, щоб не зважаючи на проблему, забезпечити стабільне та безпечне перевезення пасажирів, а також виплату заробітної плати колективу.

Однак, з кінця червня виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на роботу кас, що передбачало закриття станцій метро і могло спровокувати транспортний колапс у місті. Була заблокована можливість розрахунку з колективом по заробітній платі.