Кличко: Різниця тарифу на проїзд піде на розвиток транспортної інфраструктури

Отримані від підвищення тарифів в громадському транспорті кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, на ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних підприємств.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

– Я розумію, що це питання, на жаль, перевели в політичну площину. Але вкотре відзначу: міській владі доводиться ухвалювати і непопулярні рішення, коли йдеться про забезпечення життєдіяльності міста. Коли йдеться про виживання і роботу транспортної сфери столиці, – сказав Кличко та додав, що рішення Київської міської державної адміністрації про підвищення з 14 липня вартості проїзду в громадському комунальному транспорті зумовлене тим фактом, що комунальні транспортні підприємства столиці працюють у збиток.

Тож зміна тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які столична влада виділяє на покриття збитків підприємств транспорту. І спрямувати ці кошти на розвиток, зокрема, дорожньо-транспортної інфраструктури.

– Без жодної політики скажу: отримані від підвищення тарифів кошти підуть на розвиток транспортної інфраструктури, на ремонт і закупівлю рухомого складу, підвищення заробітних плат працівникам комунальних транспортних підприємств, – наголосив Кличко, коментуючи рішення про підвищення вартості проїзду.

Він нагадав, що сьогодні Київпастрансу не вистачає майже 2, 5 тисячі працівників, Київському метрополітену – близько півтисячі через низький рівень зарплатні.

– Я щойно зустрічався з директором метрополітену. Він сказав що тільки вчора звільнилися три машиністи. Вони їдуть працювати до Польщі, бо там високі зарплати. Нам потрібно підвищувати зарплатню тут. Знаєте, скільки часу треба, щоб підготувати одного машиніста? 7 місяців на навчання і ще 7 місяців він проходить стажування. Півтора роки нам потрібно, аби замінити одного машиніста! – наголосив Кличко.

– Ці гроші від підвищення тарифів підуть, зокрема, й на збільшення рівня зарплат, – заявив Кличко.

Щодо потреб ремонту та оновлення, в міській адміністрації відзначають, що на сьогодні у Київському метрополітені є необхідність ремонтувати рухомий склад, закуповувати нові вагони, ремонтувати станції метро. Зокрема, потрібно відремонтувати 13 станцій метрополітену.

Треба продовжувати і капітально оновлювати дорожню інфраструктуру, зауважив міський голова.

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–У нас сьогодні 75 мостів і шляхопроводів у передаварійному стані! Ми зараз ремонтуємо об’єкти інфраструктури, які, як відкрили 40-50 років тому, так і не переймалися їх станом! На все це потрібні кошти. І щоб хоч частину їх вивільнити, ми можемо зменшити дотації транспортним підприємствам. – Хоча б наблизивши тарифи на проїзд до їх собівартості, – сказав Кличко.

Для постійних користувачів громадським транспортом середня вартість проїзду складатиме 6,5 гривень за умови придбання проїзного квитка. До того ж буде збережено безкоштовний проїзд для пільговиків.

Нагадаємо, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року. А у 2017 році – лише коригування окремих його складових. За той час тарифи на електроенергію зросли у 5,4 рази, вартість дизельного палива – у 1,5 рази, індекс споживчих цін за 2015-2017 роки сягнув 183 %.