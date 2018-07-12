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Порошенко розповів анекдот про шлях України в НАТО

Президент України Петро Порошенко вважає вступ до НАТО метою нашої держави.

Щоб стати членом НАТО, Україні потрібно проводити реформи.

Про це він заявив президент України Петро Порошенко після завершення саміту НАТО, пише Європравда.

– Членство в НАТО є однозначною метою України. Та для цього нам потрібно робити свою домашню роботу, проводити реформи, – пояснив він.

Читайте: Тверда четвірка! Підсумки саміту НАТО для України

– Є такий анекдот: господь, чого ти не даєш мені виграти в лотерею? І господь відповів: то купи лотерейний білет. От зараз ми, Україна, маємо купити такий білет: виконати свою частину роботи, – додав президент.

Нагадаємо, НАТО і Україна закликали Росію вивести війська з Донбасу.

Фото: nato.int

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