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Скандальний закон про Антикорупційний суд – Рада ухвалила поправки

Рада ухвалила необхідні для траншу МВФ правки до законодавства про Вищий антикорупційний суд.

Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №7441 про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів з поправкою щодо передачі до Вищого антикорупційного суду (ВКС) всіх підслідних йому справ з дня початку його роботи.

За проголосували 254 нардепи

Так, законом встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС, пише УНІАН.

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими КПК.

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Також встановлюється, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

До слова, Факти ICTV зібрали в одному матеріалі усе, що потрібно знати про закон щодо створення Антикорупційного суду.

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