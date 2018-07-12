Соцопитування: У другому турі президентських виборів можуть бути сюрпризи

Список потенційних кандидатів в президенти України продовжує розширюватися, причому рейтинг семи з першої десятки різниться незначними змінами.

Про це говорять дані свіжого опитування соціологічної групи Рейтинг, представлені сьогодні в Києві. Якщо на перших місцях списку поки знаходяться Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко, то інші його фігуранти можуть змінювати один одного, нарощуючи або втрачаючи рейтинги, кажуть соціологи.

Так, чинний президент Петро Порошенко впав в показниках нижче Володимира Зеленського та Олега Ляшка, за нього готові віддати голоси лише 4,8% з усіх опитаних. Приблизно стільки ж голосують і за Святослава Вакарчука. А з тих, хто визначився різниця між Порошенком і народним депутатом Євгеном Мураєва, який поки не заявляв президентських амбіцій, становить всього 3,6%.

Мураєв, який раніше сприймався як єдине ціле з Рабіновичем, має рейтинг, вище, ніж у нього – на рівні 4,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Причому, як зазначають соціологи, в разі, якщо глава фракції Опозиційного блоку Юрій Бойко, який має сьогодні третє місце з 8,9%, не піде на вибори, його голосу перетечуть до одного з лідерів партії За Життя, збільшивши його показники.

– Виборці Анатолія Гриценка в більшості готові голосувати за Тимошенко, а сам Гриценко подобається прихильникам президента.

-Мова тут може йти про укладення певних спілок і дозволяє припустити, як зняття того чи іншого кандидата позначиться на ході виборчої кампанії, – вважає Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи Рейтинг.

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А ось ті, хто вважає своїм кандидатом Зеленського і Вакарчука, не надто схильні віддавати симпатії комусь іншому, що, за словами соціологів, відображає дві тенденції: запит на нові обличчя і високе розчарування у всіх політиках, в першу чергу, серед молоді.