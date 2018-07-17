Чим запам‘яталася нинішня сесія Ради: бійки, демарші та перемоги

На літні канікули народні обранці йдуть з високо піднятою головою. І чималим багажем конфліктів та скандалів.

Надія Савченко цієї сесії навела жаху на депутатів, коли разом зі своїм спільником Володимиром Рубаном готувала теракт у Верховній Раді. А закінчилося все для Надії позбавленням депутатської недоторканності і арештом.

Не обійшли стороною Раду в нинішньому політсезоні й шпигунські війни. ГПУ проти НАБУ, Ситник проти Холодницького.

Антикорупційний прокурор начебто зливав фігурантам справ інформацію про обшуки, які готувало НАБУ. Тож у його кабінеті поставили прослушку в акваріум.

Але звільнити Холодницького – Ситнику не вдалося. Напевне, замало доказів нарили рибки-шпигуни. Водночас розгрібати все це, як завжди, довелося парламенту, викликавши обох на килим.



Щоправда окрім скандалів були у Ради і здобутки . Чого вартий лише президентський закон про антикорупційний суд, який депутати ухвалили конституційною більшістю.

Та навіть коли ухвалили, почали знову вносити зміни. І навіть зараз, коли здавалось, усе вже зробили – ніхто й гадки не має, як швидко запрацює цей суд і чи буде він незалежним.

А ще депутати зробили крок до зняття із себе недоторканності. Ухвалили закон про нацбезпеку та оборону, в якому чітко вказали напрямок України до НАТО й ЄС.

Обрати новий склад Центральної виборчої комісії – виявилося не підйомним завданням. Депутати запідозрили президента у спробі узурпувати владу, коли на 13 посад у комісії він подав 14 кандидатур.

На знак протесту Блок Петра Порошенка навіть залишив сесійну залу, що одразу викликало розмови про дочасні парламентські вибори.

Не обійшлося цього політичного сезону і без бійок.

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Депутат Сергій Шахов з таким завзяттям захищав шахтарів, що ледь не відправив у нокдаун урядового бодібілдера – міністра енергетики Ігоря Насалика.

Шахтарі, чорнобильці і афганці, які дивним чином об’єдналися, ледь не увірвалися до парламенту. Частина нардепів залишали Раду через підземний перехід.

І не можна також не згадати, як народні обранці хотіли позбутися журналістів. Переселити їх із кулуарів другого поверху Ради на третій, щоб не заважали працювати.

Спікер парламенту Андрій Парубій сказав, що не допустить подібного.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект про посилення контролю над переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах.