До Верховної Ради проходять лише п’ять партій – соцопитування

До парламенту проходять п’ять партій, найбільше голосів від виборців, які ще не визначилися, відійдуть на користь Гриценка та Рабіновича – західні соціологи.
За результатами літнього соціологічного дослідження, проведеного наприкінці червня – на початку липня, у новий склад Верховної Ради України пройшли б п’ять політичних партій. Найбільшу кількість голосів могли б отримати Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко (11,4%), Громадянська позиція Анатолія Гриценка (8,1%), партія За життя Вадима Рабіновича (7,6%), а також Блок Петра Порошенка Солідарність (7,2%) і Опозиційний блок (6,9%).
На відміну від попередніх результатів, отриманих весною, в українському парламенті не буде представників Радикальної партії Олега Ляшка (4,1%), Об’єднання Самопоміч (3,6%) і партії Слуга народу, що, серед іншого, може пояснюватися якісними змінами у репрезентативній вибірці через період літніх відпусток. Про це йдеться в черговому соціологічному дослідженні, опублікованому виданням L’Europeenne de Bruxelles з посиланням на міжнародний дослідницький центр BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute).
31% респондентів заявили про те, що вони точно вирішили брати участь у голосуванні під час президентських виборів, але досі не визначилися зі своїм кандидатом. На уточнююче прохання все-таки визначитись з прізвищем політика більша частина опитаних заявила про те, що віддасть свої голоси на користь Анатолія Гриценка (32%) та Вадима Рабіновича (29%). Інші кандидати отримали більш скромні результати: Юлія Тимошенко – 12% респондентів, які вагалися з кандидатом, Андрій Садовий – 10%, Олег Ляшко – 8%, Петро Порошенко – 5%, інші кандидати – 4%. Автори дослідження зазначають, що в опитуванні були вказані прізвища тих політиків, які з найбільшою вірогідністю братимуть участь у президентських виборах.
Вимірювання антирейтингу політичних партій (за допомогою питання За яку партію ви ніколи не будете голосувати?) показало, що 74% респондентів ніколи не підтримають Опозиційний блок (Юрій Бойко), а 70% респондентів утримаються від підтримки Блока Петра Порошенка Солідарність. Ненабагато кращими є справи у інших парламентських партій та їхніх лідерів. Антирейтинг Батьківщини на чолі Юлією Тимошенко склав 69%, Радикальної партії Олега Ляшка – 58%, Самопомочі Андрія Садового – 52%.
Непарламентські політичні сили на чолі з відомими політиками також не можуть похвалитися широкою народною підтримкою. 52% респондентів ніколи не проголосують за об’єднання правих партій на чолі Олегом Тягнибоком, 44% опитаних категорично відмовилися підтримати партію За життя на чолі з Вадимом Рабіновичем, а 39% опитаних – партію Громадянська позиція Анатолія Гриценка.
Результати дослідження представлені у таблицях.
|Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|Батьківщина (Юлія Тимошенко)
|11,4
|Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)
|8,1
|За життя (Вадим Рабінович)
|7,6
|Блок Петра Порошенка Солідарність
|7,2
|Опозиційний блок (Юрій Бойко)
|6,9
|Радикальна партія Олега Ляшка
|4,1
|Об’єднання Самопоміч (Андрій Садовий)
|3,6
|Інша партія
|21,9
|Важко відповісти
|29,2
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|Таблиця 2. Якби президентські вибори відбувалися цієї неділі, чи взяли б ви участь у голосуванні?
|Звичайно так / можливо так і я знаю за кого буду голосувати
|32,8
|Звичайно так / можливо так, але я не знаю за кого буду голосувати
|31,0
|Точно ні / можливо ні (сумарно для обох відповідей)
|17,2
|Важко відповісти
|19,0
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|Таблиця 3. Якщо ми попросимо вас дати більш конкретну відповідь, яким буде ваш вибір, якби президентські вибори відбувалися цієї неділі? (%, серед виборців, які ще не визначилися – тобто тих, які вирішили брати участь у голосуванні, але не знають за кого голосуватимуть)
|Анатолій Гриценко
|32,0
|Вадим Рабінович
|29,0
|Юлія Тимошенко
|12,0
|Андрій Садовий
|10,0
|Олег Ляшко
|8,0
|Петро Порошенко
|5,0
|Інший
|4,0
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|Таблиця 4. Антирейтинг найбільших українських партій (твердження “я ніколи не буду голосувати за цю партію”, %, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|Опозиційний блок (Юрій Бойко)
|74
|Блок Петра Порошенка Солідарність
|70
|Батьківщина (Юлія Тимошенко)
|69
|Радикальна партія Олега Ляшка
|58
|Об’єднання Самопоміч (Андрій Садовий)
|52
|Об’єднання правих партій (Олег Тягнибок)
|52
|За життя (Вадим Рабінович)
|44
|Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)
|39
Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) у період з 25 червня до 6 липня 2018 року. Загальна кількість респондентів склала 2022 особи. Метод опитування – прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка – 2,2%.