До Верховної Ради проходять лише п’ять партій – соцопитування

До парламенту проходять п’ять партій, найбільше голосів від виборців, які ще не визначилися, відійдуть на користь Гриценка та Рабіновича – західні соціологи.

За результатами літнього соціологічного дослідження, проведеного наприкінці червня – на початку липня, у новий склад Верховної Ради України пройшли б п’ять політичних партій. Найбільшу кількість голосів могли б отримати Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко (11,4%), Громадянська позиція Анатолія Гриценка (8,1%), партія За життя Вадима Рабіновича (7,6%), а також Блок Петра Порошенка Солідарність (7,2%) і Опозиційний блок (6,9%).

На відміну від попередніх результатів, отриманих весною, в українському парламенті не буде представників Радикальної партії Олега Ляшка (4,1%), Об’єднання Самопоміч (3,6%) і партії Слуга народу, що, серед іншого, може пояснюватися якісними змінами у репрезентативній вибірці через період літніх відпусток. Про це йдеться в черговому соціологічному дослідженні, опублікованому виданням L’Europeenne de Bruxelles з посиланням на міжнародний дослідницький центр BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute).

31% респондентів заявили про те, що вони точно вирішили брати участь у голосуванні під час президентських виборів, але досі не визначилися зі своїм кандидатом. На уточнююче прохання все-таки визначитись з прізвищем політика більша частина опитаних заявила про те, що віддасть свої голоси на користь Анатолія Гриценка (32%) та Вадима Рабіновича (29%). Інші кандидати отримали більш скромні результати: Юлія Тимошенко – 12% респондентів, які вагалися з кандидатом, Андрій Садовий – 10%, Олег Ляшко – 8%, Петро Порошенко – 5%, інші кандидати – 4%. Автори дослідження зазначають, що в опитуванні були вказані прізвища тих політиків, які з найбільшою вірогідністю братимуть участь у президентських виборах.

Вимірювання антирейтингу політичних партій (за допомогою питання За яку партію ви ніколи не будете голосувати?) показало, що 74% респондентів ніколи не підтримають Опозиційний блок (Юрій Бойко), а 70% респондентів утримаються від підтримки Блока Петра Порошенка Солідарність. Ненабагато кращими є справи у інших парламентських партій та їхніх лідерів. Антирейтинг Батьківщини на чолі Юлією Тимошенко склав 69%, Радикальної партії Олега Ляшка – 58%, Самопомочі Андрія Садового – 52%.

Непарламентські політичні сили на чолі з відомими політиками також не можуть похвалитися широкою народною підтримкою. 52% респондентів ніколи не проголосують за об’єднання правих партій на чолі Олегом Тягнибоком, 44% опитаних категорично відмовилися підтримати партію За життя на чолі з Вадимом Рабіновичем, а 39% опитаних – партію Громадянська позиція Анатолія Гриценка.

Результати дослідження представлені у таблицях.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні) Батьківщина (Юлія Тимошенко) 11,4 Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) 8,1 За життя (Вадим Рабінович) 7,6 Блок Петра Порошенка Солідарність 7,2 Опозиційний блок (Юрій Бойко) 6,9 Радикальна партія Олега Ляшка 4,1 Об’єднання Самопоміч (Андрій Садовий) 3,6 Інша партія 21,9 Важко відповісти 29,2

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Таблиця 2. Якби президентські вибори відбувалися цієї неділі, чи взяли б ви участь у голосуванні? Звичайно так / можливо так і я знаю за кого буду голосувати 32,8 Звичайно так / можливо так, але я не знаю за кого буду голосувати 31,0 Точно ні / можливо ні (сумарно для обох відповідей) 17,2 Важко відповісти 19,0

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Таблиця 3. Якщо ми попросимо вас дати більш конкретну відповідь, яким буде ваш вибір, якби президентські вибори відбувалися цієї неділі? (%, серед виборців, які ще не визначилися – тобто тих, які вирішили брати участь у голосуванні, але не знають за кого голосуватимуть) Анатолій Гриценко 32,0 Вадим Рабінович 29,0 Юлія Тимошенко 12,0 Андрій Садовий 10,0 Олег Ляшко 8,0 Петро Порошенко 5,0 Інший 4,0

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Таблиця 4. Антирейтинг найбільших українських партій (твердження “я ніколи не буду голосувати за цю партію”, %, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні) Опозиційний блок (Юрій Бойко) 74 Блок Петра Порошенка Солідарність 70 Батьківщина (Юлія Тимошенко) 69 Радикальна партія Олега Ляшка 58 Об’єднання Самопоміч (Андрій Садовий) 52 Об’єднання правих партій (Олег Тягнибок) 52 За життя (Вадим Рабінович) 44 Громадянська позиція (Анатолій Гриценко) 39

Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) у період з 25 червня до 6 липня 2018 року. Загальна кількість респондентів склала 2022 особи. Метод опитування – прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка – 2,2%.