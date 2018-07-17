Кличко відкрив унікальні сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки

Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію. Дерев’яні сходи в урочище Кожум’яки перебували в напівзруйнованому аварійному стані, їх демонтували. Нові зроблені з бетону, проте самі сходинки, – як і раніше, дерев’янні – зі зносостійкої та вологозахищеної термодеревини.

Читайте: Кличко: Різниця тарифу на проїзд піде на розвиток транспортної інфраструктури

Сходи, довжина яких більше 200 метрів, складаються з 247 сходинок. Ввечері сходи підсвічуються – LED освітлення встановили в перилах. На схилі, поряд зі сходами, здійснили благоустрій та озеленення території. Укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили також тривожну кнопку, камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є зони доступу до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни, LED освітлення території.

Нагадаємо, за чотири роки столична влада здійснила ремонт та реконструкцію 300 парків і скверів.