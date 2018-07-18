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НБУ системно підходить до зниження темпів інфляції – Дегрік

Нова стратегія монетарної політики Нацбанку свідчить про те, що регулятор системно працює на зниження темпів інфляції.

Про це заявила засновник і генеральний директор ФК Леогеймінг Пей (CEO LeoGaming) Альона Дегрік.

—Рада НБУ задекларувала, що до кінця 2019 року Україна вийде на рівень річної інфляції в 5%. І в подальшому він не підвищуватиметься. При цьому Нацбанк в своїх середньострокових планах зможе переглядати цей показник тільки в бік зниження. Настільки впевнене прогноз свідчить про те, що регулятор системно працює на зниження темпів інфляції і готовий до різноманітних викликів на фінансовому ринку, – підкреслила вона.

Читайте: Альона Дегрік: Закон про валюту – величезний крок вперед на шляху розвитку економіки

Експерт також відзначила зміну підходу НБУ до покупки облігацій внутрішньої державної позики.

—На даний момент Національний банк є найбільшим утримувачем ОВДП. Їх випуск був необхідний для докапіталізації націоналізованих банків. Однак сьогодні ситуація вирівнялася, і Рада НБУ порекомендувала, регуляторові утримуватися від покупки державних цінних паперів. Це – правильне рішення, адже пакет ОВДП, який знаходиться в руках Нацбанку, не може збільшуватися нескінченно. Радує, що керівництво НБУ це усвідомлює. Поступове зменшення кількості облігацій, вже куплених Нацбанком – також крок до зміцнення національної валюти, – резюмувала Альона Дегрік.

16 липня Рада НБУ затвердила Стратегію монетарної політики. Як заявляє керівництво Нацбанку, головним її пріоритетом є досягнення і підтримка цінової стабільності в країні.

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