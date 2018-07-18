Проект Петрука неефективний для розв’язки на Шулявці – експерт

Проект транспортної розв’язки Віктора Петрука абсолютно неефективний для Шулявки і просто неможливий для реалізації в цьому місці.

Про це в матеріалі на сайті Обозреватель розповів директор інституту Київдормістпроект Володимир Воробйов.

У 2008 році Містобудівна рада порахувала проект реконструкції Шулявської розв’язки, який розробив інститут Київдормістпроект. Проект визнаний кращим з усіх, що були представлені, але роботи на Шулявському мосту так і не почалися. З 2010 року цим проектом займався інший інститут – в результаті він і переміг на відкритому конкурсі і був затверджений Київською адміністрацією.

Пізніше (після 2008 року, – ред.) з’явився проект Віктора Петрука – трирівнева розв’язка з розподільним кільцем. Мене тоді попросили ознайомитися з ним. Я прямо сказав Віктору, що цей проект теоретично можна реалізувати, але не на такому обмеженому просторі, як на Шулявці. При цьому варіант Петрука набагато дорожчий, довший, ніж інші проекти і вимагає повного закриття руху транспорту на невизначений термін, – пише директор інституту Київдормістпроект.

Експерт порівняв два проекти реконструкції Шулявської розв’язки і вказав на недоліки варіанту Віктора Петрука.

– У проекті транспортної розв’язки Віктора Петрука є нюанси. Круговий рух за годинниковою стрілкою вимагає, щоб на розв’язці з’явився як мінімум один світлофор. Водії, які звикли до правостороннього руху, будуть губитися на розв’язці, що, швидше за все, призведе до ДТП та заторів. За нормативами кільце має бути з більшим діаметром (для проїзду довгомірного транспорту), і з метою дотримання санітарних зон вимагає знесення входу в метро, ​​вентиляційних шахт метро, ​​п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка, а також, як і Конюшинову розв’язка, цеху №5 заводу Більшовик . Для будівництва підземного тунелю потрібно повністю перекрити проїзд на Шулявці як мінімум на рік. Проїзд громадського транспорту по цій розв’язці і під’їзд до зупинок буде ускладнений, адже тролейбусам і автобусам потрібно буде проїхати кільцем, – пояснив Володимир Воробйов.

Також експерт нагадує, що терміни будівництва трирівневої розв’язки не називають, але орієнтовно складуть мінімум 2 роки, що більше, ніж затверджено у проекті.

– Перший варіант, який затверджений Київською адміністрацією, і швидший, і менш витратний, ніж проект Віктора Петрука. Сам же проект кільцевої розв’язки – це красива картинка, яку дуже важко реалізувати на такому обмеженому просторі, як Шулявський транспортний вузол. Заслуги цього проекту, які відстоюють його прихольники (недорого, більша пропускна здатність, ніж у інших проектів, терміни будівництва мінімальні), насправді не витримують критики, і абсолютно не відповідають дійсності, – вважає директор інституту Київдормістпроект.

Відзначимо, Київдормістпроект під керівництвом Воробйова розробив ряд проектів, які вже реалізовані в столиці. Зокрема, мова йде про розв’язки на Поштовій і Московській площах.