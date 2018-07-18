Сергій Рибалка вимагає притягнути до відповідальності тернопільських лікарів

Народний депутат України від фракції Радикальної парії Олега Ляшка Сергій Рибалка вимагає від Міністерства внутрішніх справ і Міністерства охорони здоров’я проведення розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності лікарів Тернопільської обласної лікарні через невиконання ними професійних обов’язків і ненадання медичної допомоги п’ятимісячній дитині Анастасії Кардаш.

Про це він написав у своєму блозі на сайті видання Кореспондент.

Народний депутат розповів, про боротьбу за життя і здоров’я п’ятимісячної дитини з Тернопільщини, якій лікарі обласної лікарні протягом місяця не могли встановити діагноз і призначити лікування, чим завдали здоров’ю малечі непоправної шкоди.

–Попри відмову місцевих лікарів від зовнішніх консультацій, ми на прохання батьків, організували приїзд у Тернопіль фахівців із Охматдиту. Вони визначили: замість отиту, риніту і ГРВІ, який діагностували місцеві лікарі – справжньою хворобою виявився вірусний енцефаліт, ймовірно спричинений вакцинацією неякісною вакциною Гексаксим. Настю перевезли до Києва. Життя немовляти було врятовано. Проте недбалість лікарів нанесла її здоров’ю непоправної шкоди. Адже було втрачено надважливі години і дні, протягом яких тернопільські лікарі не проводили жодного правильного лікування, – зазначив Сергій Рибалка.

За словами політика, керівник Тернопільської обласної лікарні приховував ситуацію зі станом дитини від керівника обласного управління охорони здоров’я, оскільки не хотів зайвих проблем. У зв’язку з цим Сергій Рибалка звернувся з депутатським запитом до Міністра внутрішніх справ і в.о. Міністра охорони здоров’я з вимогою провести службове розслідування і притягти винних до відповідальності за фактом ненадання дитині медичної допомоги. Він підкреслив, що Міністерство охорони здоров’я “не побачило особливої проблеми у такій історії, адже 90% листа присвятило опису процедур контролю вакцин, а не сервісу, який був наданий цій родині в обласній лікарні”.

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– Натомість у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вже відкрили кримінальне провадження за фактами неналежного виконання професійних обов’язків, ненадання допомоги дитині, службової недбалості лікарів у Тернополі. Нині триває досудове розслідування, – розповів Сергій Рибалка.

На переконання депутата, питання притягнення до відповідальності винних у цій ситуації і належного проведення розслідувань МВС та МОЗ потребує особливого контролю.

– Справедлива і невідворотна відповідальність всіх причетних стане у тому числі одним із лакмусових папірців справжності чи фантомності реформ, які нібито відбуваються як в галузі охорони здоров’я, так і в правоохоронній системі, – вважає Сергій Рибалка.