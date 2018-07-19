Демчина: Серед люстрованих співробітників СБУ багато хто поїхав у АТО

Багато з люстрованих співробітників СБУ потім поїхали в АТО і брали участь у бойових діях.

Про це в інтерв’ю Сегодня заявив перший заступник голови СБУ Павло Демчина.

— Люстрація, без судового рішення або вироку, є незаконною і неконституційною. Як можна позбавляти або обмежувати людину в правах на тій підставі, що він міг щось зробити, без судового вердикту? Це суперечить і національному, і європейському законодавству. Є прямі норми Конституції. В даному випадку люстрація вступає з ними у протиріччя, – зазначив він.

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Демчина підкреслив, що в Главку К СБУ далеко не всі заслуговували люстрації.

—Скажу більше – серед люстрованих співробітників чи тих, хто підлягав люстрації, були ті, хто добровільно, з власної волі поїхав в АТО. І не просто воював там, а загинув при виконанні, був поранений… І старші офіцери були – полковники, підполковники. Вони їхали, чітко знаючи, що їх все одно звільнять. І пробули не місяць-два – півроку, рік. Вони розуміли – найближчим часом закон не скасують. Можливості повернутися на посаді у них не буде. Люди йшли з постів заступників начальників облуправлінь, з центрального апарату… І все одно – писали рапорти з проханням направити їх в район АТО, – заявив він.

Павло Демчина працює в СБУ з 1994 року, з 2009 – в центральному апараті Служби безпеки. З 2016 року перший заступник голови СБУ – начальник Главку К (боротьба з корупцією і оргзлочинністю).