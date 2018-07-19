Руслана Марчука обрано директором Київського управління Держбюро розслідувань

Директором територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві на відкритому конкурсі обрано Руслана Марчука, який в даний момент обіймає посаду заступника начальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі України.

Про це стало відомо у середу, 18 липня, за підсумками засідання конкурсної комісії, передає УНІАН.

Тести для відбору розробила Рада Європи, а прозорість самого процесу гарантували представники Євросоюзу, особисто присутні на конкурсі.

5 тисяч претендентів проходили ретельний відбір, включно із тестом на поліграфі.

– З 2003 року я працюю на практичних посадах у органах внутрішніх справ. Бачивши недосконалість процесів і знаючи, що зараз створюються нові правоохоронні структури для більш ефективної протидії злочинності, я прийняв рішення спробувати свої сили у Держбюро розслідувань. Думаю, це той самий орган, який зможе ефективно і якісно боротися із сучасною злочинністю, – заявив Марчук на співбесіді з представниками відбіркової комісії.

Відмітимо, що Руслан Марчук приймав безпосередню участь у розкритті низки резонансних злочинів. Так, у березні 2018 року в ході спецоперації під його керівництвом у Одесі був затриманий співробітник Державної міграційної служби за організацію злочинних “схем” з отримання громадянства України.

В кінці того же місяця на хабарях були затримані двоє посадовихосіб Укрзалізниці.

Крім цього, на початку квітня 2018 року департамент Марчука при його безпосередній участі викрив 18 осіб, підозрюваних у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, тестування проводилося в кілька етапів: спершу претендентів перевіряли на знання норм законодавства, потім вони виконували практичне завдання, проходили співбесіду і в самому кінці – тест на поліграфі.

Остаточне рішення про призначення на посади в Бюро буде приймати директор ДБР Роман Труба після проведення відносно переможців перевірки.

Довідка: Руслан Миколайович Марчук народився в 1982 році в селі Княжин Житомирської області. У 2003 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Після випуску відразу поступив на службу органів внутрішніх справ Житомирської області, де з 2003 року на різних посадах займався боротьбою з економічною злочинністю.

У січні 2017 року було переведено до Волинської області, де очолив Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіціі України. З листопада 2017 року – заступник начальника Департаменту – начальник управління оперативних розробок Департаменту захисту економіки Нацполіціі України.