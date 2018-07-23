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Комітет захисту прав адвокатів розглянув звернення Анни Бабич

Під час екстреного засідання Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності було розглянуто звернення партнера Aequo Анни Бабич.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів Украни.

В документі йдеться про порушення гарантій адвокатської діяльності, а саме про заборону будь-якого втручання, перешкоджання здійсненню професійної діяльності та проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, які можуть проводитися виключно з дозволу суду.

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Також заступник голови Комітету захисту прав адвокатів ініціював звернення до Директора Національного антикорупційного бюро України з проханням провести перевірку і притягнути винних посадових осіб Національного антикорупційного бюро України до відповідальності встановленої законом.

Нагадаємо, за версією міжнародного рейтингу The Best Lawyers in Ukraine 2019 партнер і керівник практики корпоративного права / M & A Aequo Анна Бабич визнана юристом року з корпоративного права.

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