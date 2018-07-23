Павло Демчина розповів про успіхи СБУ в затриманні корупціонерів: Це не тільки рядові співробітники

Завдяки злагодженій та ефективній роботі Служби безпеки України, за останні 3,5 роки в Україні було засуджено до позбавлення волі 892 корупціонера, які працювали в органах державної влади або правоохоронних органах.

Про це в коментарі повідомив перший заступник глави СБУ, начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Павло Демчина.

За його словами, динаміка вироків до реальних термінів посадових осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з року в рік не спадає, а, навпаки, зростає: якщо в 2015 році в в’язниці потрапили тільки 189 корупціонерів, то в 2017 році їх число склало вже 283 людини. У поточному році на сьогоднішній день засуджені до реальних термінів за злочини в сфері корупції вже 127 осіб.

– Крім цього припинено діяльність 36 організованих злочинних угруповань, учасники яких вчинили корупційні злочини, а також 13 організованих груп з корупційними зв’язками, – додав Павло Демчина.

Але ці цифри, як каже перший заступник голови Служби безпеки України, могли б ще більшими, якби деякі справи не “розвалювалися” в судах. За його словами, за 3,5 роки 2210 осіб “попалися” спецслужбі на корупційних правопорушеннях – тільки по отриманню неправомірної вигоди СБУ розслідувала 1593 кримінальних проваджень.

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– І це не тільки, як хтось може говорити, якісь “дрібні риби”, рядові співробітники рядових органів. Це і заступник міністра охорони здоров’я України, який організував корупційну схему вимагання та щотижневого отримання коштів від пацієнтів за проведення хірургічних операцій, і був затриманий в приміщенні міністерства. Це і перший заступник голови Державної служби України з питань праці, який вимагав неправомірну вигоду у вигляді щомісячних виплат у розмірі 100 тисяч гривень. Це і заступник голови Запорізької обласної ради, і заступник Запорізького міського голови, які привласнили бюджетні кошти в розмірі 130 мільйонів гривень шляхом впливу на результати проведення державних закупівель. Це і ряд голів районних державних адміністрацій, і керівники вищих державних інспекцій і державних підприємств, – розповів Демчина.

На його думку, всі охочі ліквідувати сьогодні Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ хочуть не більше, ніж позбавити країну від цих результатів кропіткої роботи по затриманню і покаранню людей, які продовжують займатися корупцією, руйнуючи таким чином країну.

До слова, в одному із інтерв’ю Павло Демчина зазначив, що серед люстрованих співробітників СБУ багато хто поїхав у АТО.