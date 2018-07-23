Перша жертва боротьби з контрабандою: керівник Держлісагентства пішов на лікарняний

Причиною могла стати як хвороба Володимира Бондаря, так і кампанія з протидії нелегальному експорту лісу-кругляка, що активізувалася.

Виконуючий обов’язки голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар пішов на лікарняний. Про це iAgro повідомив представник експертного співтовариства, який співпрацює з Держлісагентством по ряду програм.

— Ми з’ясували це випадково, коли намагалися призначити зустріч, — сказав він.

Він припустив, що це може бути пов’язано не з реальним погіршенням здоров’я керівника, а є «політичною реакцією» на широко розгорнуту урядом кампанію по боротьбі з контрабандою лісу, яка включає в тому числі і перевірку лісгоспів Держаудитслужбою.

У приймальні Володимира Бондаря iAgro підтвердили, що з 23 липня він перебуває на лікарняному. Як довго керівник відомства буде відсутній на робочому місці — невідомо.

Нагадаємо, що на засіданні Кабінету міністрів 18 липня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про початок повномасштабної кампанії по боротьбі з контрабандою з України лісу-кругляка. Зокрема, Державній фіскальній службі, Національній поліції, Держгеокадастру і Держаудитслужбі було доручено перевірити всі державні лісгоспи.

— Потрібно провести ретельні перевірки всіх лісгоспів країни, знайти конкретні дані за накладними: хто їх підписував, хто відвантажував ліс, який митник який митниці оформляв, через які пункти пропуску проходила ця контрабанда, — сказав прем’єр.

Дещо раніше опитані iAgro експерти акцентували увагу на непрозорості вітчизняного законодавства, що регламентує лісозаготівлю та продаж деревини.

Так, юрист Андрій Заблоцький підкреслив, що в Україні є різні тлумачення поняття “деревина”, і ці різні тлумачення містяться в різних нормативних актах державних органів. Наприклад, паливна деревина регламентується як кругляк до 2 м завдовжки, і це вже не вважається діловою деревиною. А економіст Олексій Кущ додав, що до введення мораторію на експорт лісу-кругляка з України різниця в статистиці по його експорту від України і Євросоюзу значно відрізнялася — за даними України експорт міг становити 800 тис. тонн , а за даними Євросоюзу — 1,2 млн тонн .

—А в минулому році, коли у нас вже діяв мораторій, згідно з даними європейської статистики, з України було ввезено 500 тис. тонн лісу-кругляка. Тому що на виході з України деревина оформляється як паливна, а на вході в ЄС — як промислова, — уточнив експерт.

Довідка

Мораторій на експорт лісу-кругляка заробив по всіх породах деревини з 1 січня 2017 року. При цьому всього за місяць — з 1 по 30 червня — за межі України було відправлено майже 1 тис. вагонів з лісом. Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2018 року порушила 39 справ про незаконне переміщення лісоматеріалів на 35 млн грн. За минулий рік вивезено понад 1 млн тонн паливної деревини, з яких майже 660 тис. тонн — до країн ЄС. При цьому більше 90% такого товару експортують державні підприємства — лісові господарства. За підсумками минулого року порушено 163 справи про порушення митних правил на суму 20 млн грн.