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49% жителів Дніпра задоволені роботою губернатора Валентина Резніченка

Згідно з опитуванням, проведеним Центром політичного консалтигу у липні цього року, 49% жителів Дніпра задоволені роботою губернатора області Валентина Резніченка.

На думку політолога Олексія Голобуцького, успіхи Резніченка на посаді очільника області і високі оцінки його діяльності з боку жителів регіону пояснюються кількома факторами.

– Резніченко до приходу до влади не був чиновником, він з бізнесу, тому всі процеси в обласній адміністрації у нього підпорядковані бізнес-логіці: знайти проблему і шляхи її вирішення, визначити джерела фінансування, терміни та якісних підрядників. Більш того, він ще намагається отримати з цього прибуток для області, – вважає Голобуцький.

Політолог зазначив, що Дніпропетровська область є лідером по ремонту доріг, причому Резніченко, судячи з деяких заяв членів його команди, готові навіть капітально ремонтувати дороги, які знаходяться на балансі держагентства Укравтодор.

Крім того, підкреслює Голобуцький, Дніпропетровська ОДА активно реконструює школи і дитячі сади за сучасними проектами.

Політолог також вважає, що на прикладі Резниченка президент Петро Порошенко демонструє результати ініційованої ним децентралізації влади.

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– Порошенко перенаправив фінансові потоки в регіони і призначив правильних людей. Не в кожній області ми бачимо такі результати, але треба визнати, що це працює. Резніченко, підкреслюючи, що він – член команди Порошенка, зумів за три роки при владі жодного разу не потрапити у жоден скандал і дистанціюється від політики, зосередившись на інфраструктурних проектах в області. Втім, по справах губернаторів, в тому числі, люди будуть судити і про президента. Резніченко – велика знахідка для Порошенка при очевидному дефіциті на “лаві запасних”, – підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, що згідно з рейтингом губернаторів, складеного журналом Кореспондент, Валентин Резніченко посів друге місце за показниками економічного, фінансового і соціального розвитку регіонів, поступившись лише київському меру Віталію Кличку.

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