Підозра Осмоловського порушує право на захист – адвокат

Валерія Зарубіна, адвокат начальника Головного управління ДФС у Вінницькій області Руслана Осмоловського вважає, що підозра є неконкретною та необґрунтованою і грубо порушує право підозрюваного на захист.

Сторона захисту розцінює вихід правоохоронних органів у інформаційний простір із заявами та повідомленнями про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень начальником Головного управління ДФС у Вінницькій області Русланом Осмоловським грубим порушенням презумпції невинуватості та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод особи. Зокрема, Осмоловського підозрюють в створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, в організації умисного ухилення від сплати податків, а також у зловживанні владою.

Неспроможність правової позиції органу досудового розслідування правоохоронці намагаються нівелювати переходом в публічну площину з метою формування зручної та вигідної для правоохоронних органів суспільної думки та нездорового резонансу навколо кримінального провадження.

Адвокат Руслана Осмоловського Валерія Зарубіна зазначає, що повідомлення про підозру є неконкретним та необґрунтованим, а відтак не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства та грубо порушує право підозрюваного на захист.

По-перше, органом досудового розслідування не зазначено в чому конкретно полягає зловживання ним владою. До того ж, в повідомленні про підозру не вказано, з ким саме Осмоловський вступив у змову з метою вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

По-друге, повідомлення про підозру не містить інформації щодо періоду несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

З урахуванням факту зміни суб’єктами господарської діяльності, зазначеними в повідомленні про підозру, свого місцезнаходження та переходу з 1 січня 2017 року вказаних підприємств на податковий облік до однієї з районних ДПІ у м. Києві твердження про причетність саме Руслана Осмоловського до сприяння у несплаті вказаними підприємствами податкових платежів без зазначення періоду такої несплати вбачається необгрунтованим, – пояснила Валерія Зарубіна.

За її словами, згадані недоліки повідомлення про підозру щонайменше позбавляють підозрюваного в можливості надати вичерпні пояснення щодо своєї позиції з приводу висунутої підозри, а сторону захисту – в підтвердженні його непричетність до будь-яких злочинних дій.

– Формулювання підозри є настільки абстрактними, що її редакція надає змогу повідомити про вчинення згаданих у ній особливо тяжких кримінальних правопорушень будь-якій іншій особі шляхом простої заміни згаданого у повідомленні про підозру прізвища Осмоловського на інше, – вважає адвокат.

Більше того, Русланом Осмоловським неодноразово висловлювалася принципова готовність у надані показів щодо дій, вчинених очолюваним ним підрозділом ДФС України. Однак з невідомих причин орган досудового розслідування до цього часу не побажав отримати такі пояснення, передбачаючи, що вони ймовірно не вкладатимуться у сформоване слідчим органом бачення та можуть суттєво похитнути і без того не досить стійку доказову базу обвинувачення.

Що стосується збитків у розмірі 305 млн грн, які були нанесені державі в результаті дій посадової особи, то органом досудового розслідування не враховано, що діюче законодавство України передбачає настання лише адміністративної, а не кримінальної відповідальності за умисне ухилення від повернення валютної виручки, наголошує адвокат.

– Суми неповернутої валютної виручки, а також несплачені штрафні санкції та пеня не спричиняють збитки бюджету, оскільки зазначені платежі не є безумовними платежами до бюджету, а є виключно збитками суб’єкта господарювання, що допустив порушення у сфері валютного контролю. Так, стосовно валютної виручки законодавство містить вимогу щодо її повернення у встановлений законом строк на валютні рахунки експортера, а не на рахунки держави чи окремих державних органів, – пояснює Валерія Зарубіна.

Суми податків і зборів, штрафних санкцій та пені, визначені висновком комісійної судово-економічної експертизи, що покладена в основу повідомлення про підозру, не підтверджені проведеними органами ДФС України перевірками. Крім того, на зазначені суми несплачених податків та зборів суб’єктам господарювання не виписані податкові повідомлення-рішення, що, в свою чергу, не оскаржені/погоджені платниками податків та не сплачені ними у встановлений законом строк, а тому є лише припущеннями органу досудового розслідування.

Викликає здивування і судово-економічна експертиза. За даними адвоката Осмоловського, експертами не виконана обов’язкова вимога щодо попередження їх про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, що повністю нівелює доказове значення всього експертного висновку в цілому. Також експертами у висновку надано правову оцінку діям або бездіяльності співробітників ДФС, що не входить у межі компетенції судово-економічних експертів, та є підставою для визнання експертизи недопустимим доказом.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура сьогодні повідомила про підозру начальнику Головного управління ДФС у Вінницькій області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України. Справа стосується зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, умисного ухилення від сплати податків суб’єктами господарювання під час експортно-імпортних операцій.