Новинський: Опоблок живий

Нардеп від Опозиційного блоку Вадим Новинський прокоментував запитання журналістів, що стосується непорозумінь між двома групами впливу в партії.

Нардеп від Опозиційного блоку Вадим Новинський прокоментував запитання журналістів, що стосується непорозумінь між двома групами впливу в партії (група Ріната Ахметова, яку очолює Новинський і так звані “газовики”. – Ред.), а також чи припинилися суперечки, які не раз підводили партію до розколу.

– У нас були, є і будуть суперечки всередині партії, як у будь-якому співтоваристві. Там, де двоє людей, завжди можуть бути розбіжності. Що, у ББП їх немає? Так їх розриває на частини! Але в Опозиційному блоці ніколи не було розколу, – заявив Вадим Новинський в інтерв’ю Апострофу.

– У нас ніколи не стояло питання, що повинен відбутися розкол. Але з іншого боку, напруга доходила до, можливо, високого рівня, однак ми домовлялися між собою. І зараз є суперечки, і, впевнений, буде знайдено компроміс. За останні чотири роки, як ми об’єдналися в партію і стали депутатами, нас декілька разів намагалися розколоти, причому в основному з подачі Адміністрації президента. Оппоблок живий, – запевняє Новинський.

Що стосується його заяви, про створення всередині політсили опозиційної платформи після дискусії, чи голосувати фракції ОБ за судову реформу, Новинський зазначив, що в політсилі є різні точки зору на багато питань.

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– Я вважаю, що компроміс з владою можливий, але в якихось рамках. Ми не повинні були підтримувати судову реформу, і сам я не голосував. Двадцять з чимось колег її підтримали. Залишаюся при своїй думці, що партії слід було залишатися у більш жорсткій позиції по відношенню до влади. Однак, незважаючи на різні погляди на політичну ситуацію, ми залишаємося ідеологічними однодумцями. Ми сповідуємо одні й ті ж цінності. Хочемо добра своїй країні, миру і стабільності, – заявив Новинський.

Нагадаємо, раніше Новинський заявив, що Опоблок ще не визначився з кандидатом на пост президента.