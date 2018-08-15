Нацполіція та Генпрокуратура розсекретила матеріали злочинної діяльності голови Виноградівської РДА

З огляду на суспільний резонанс та з метою надання громадськості достовірної інформації про розслідування кримінального провадження щодо вимагання та отримання головою Виноградівської РДА неправомірної вигоди Департамент захисту економіки Нацполіції з дозволу Генеральної прокуратури України вважає за необхідне оприлюднити фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Наголошуємо, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді у межах розслідування кримінального провадження, яке 5 липня 2018 року було розпочато Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Нагадуємо, що оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області спільно із працівниками Департаменту захисту економіки Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України задокументували злочинну діяльність голови Виноградівської районної державної адміністрації. Дана особа налагодила корупційну схему укладення договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг за бюджетні кошти та подальше безперешкодне їх перерахування.

Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання головою РДА неправомірної вигоди.

Так, було зафіксовано факт вимагання 25 тисяч гривень неправомірної вигоди та отримання 23.07.2018 від приватного підприємця її частини у сумі 12,5 тисяч гривень за укладення договору на постачання планшетів для інклюзивної освіти та перерахування бюджетних коштів згідно виконаних умов договору (сума згідно договору 87 тисяч гривень). Вказані кошти голова РДА отримав у власному автомобілі, де за його вимогою їх поклали допідлокотнику.

Зафіксовано факт вимагання неправомірної вигоди в сумі 28 тисяч гривень та отримання 26.07.2018 частини коштів у сумі 14 тисяч гривен за укладення договорів на постачання будівельних матеріалів до закладів освіти Виноградівського району та перерахунок бюджетних коштів (сума по договорам становить 139 тисяч гривень). Для отримання частини неправомірної вигоди останній зателефонував своєму водієві та наказав відкрити автомобіль, повідомивши, що за кілька хвилин підійде людина, яка передасть документи.

02.08.2018 року зафіксовано факт вимагання головою РДА неправомірної вигоди в сумі 16 тисяч гривень та отримання частини коштів в сумі 8 тисяч гривень за укладення договору на постачання фарб до закладів освіти Виноградівського району та перерахування бюджетних коштів (сума по договору становить 80 тисяч гривень).

Передача коштів відбувалась у власному автомобілі голови РДА. За його вказівкою кошти було покладено на заднє сидіння автомобіля. Після цього очільника РДА було затримано біля власного транспортного засобу, в якому було виявлено та вилучено предмет злочину, неправомірну вигоду у сумі 8 тисяч гривень. Також, під час обшуків фігурант особисто видав купюру номіналом 500 гривень та з підлокотнику автомобіля було вилучено ще 2 500 тисячі гривень, які згідно протоколу вручення коштів, останній отримав напередодні у якості чергової неправомірної вигоди.

Затриманому було повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Наступного дня після затримання, керівництво Закарпатської ОДА телефонує до першого заступника РДА та дає вказівки щодо подальших дій, у тому числі і звільнення начальника управління освіти, молоді та спорту. За вказівкою керівництва ОДА дану особу було звільнено з посади у зв’язку із начебто встановленням невідповідності державного службовця займаній посаді протягом строку випробування.

На даний час з боку керівництва Закарпатської ОДА здійснюється психологічний тиск на службову особу Виноградівської РДА, а саме керівника управління освіти, молоді та спорту, яка не погодилася з принципами роботи осіб, що очолюють дану інституцію, не погодилася працювати за встановленими правилами та звернулася до поліції із заявою про існування корупційних схем, шляхом розповсюдження у ЗМІ недостовірної інформації щодо заявника та дій працівників управління захисту економіки в Закарпатській області.

Крім того, для керівництво ОДА вже стало звичкою розповсюджувати неправдиву інформацію про діяльність управління захисту економіки в Закарпатській області, яка час від часу з’являється у регіональних ЗМІ. У зв’язку із викриттям корупційних схем у Виноградівській РДА та затриманням її голови, такі заяви лунають майже щодня.

Такими діями керівництво Закарпатської ОДА намагається завадити об’єктивному розслідуванню у даній справі. Звертаємо увагу на те, що відповідальним за запобігання корупції в структурі ОДА є її очільник, але замість того, щоб протидіяти корупційним схемам, які існують у структурних підрозділах та сприяти правоохоронцям у їх викритті та притягненні винних до відповідальності, посадові особи навпаки намагаються їх приховати, виправдовуючи протиправні дії своїх підлеглих.

Керівництво Департаменту захисту економіки Нацполіції вкотре наголошує, що будь-які намагання чиновників вплинути на хід досудового розслідування не завадять правоохоронцям притягнути причетних до злочину осіб до відповідальності.

Тому з метою надання громадськості достовірної інформації про розслідування кримінального провадження щодо вимагання та отримання головою Виноградівської РДА неправомірної вигоди у порядку статті 222 КПК України оприлюднюємо фрагменти розсекречених матеріалів.