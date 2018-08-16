Роман Труба оголосив про запуск роботи Державного бюро розслідувань

До роботи в Державному бюро розслідувань (ДБР) приступили перші 42 переможця конкурсу на посади в центральному апараті відомства.

Про це повідомив директор ГБР Роман Труба, який 16 серпня ухвалив у них присягу держслужбовця.

За його словами, мова йде про фахівців підрозділів правового забезпечення, міжнародного співробітництва, зовнішніх комунікацій, режимно-секретної роботи та захисту інформації, внутрішнього аудиту, служби кадрів.

– Найближчим часом будуть призначені сотні слідчих, які почнуть перші кримінальні розслідування. Крім того, зараз працює конкурсна комісія, яка проводить відбір на всі територіальні управління. Після закінчення цього відбору ми зможемо говорити про повноцінний початку роботи Державного бюро розслідувань, – повідомив Роман Труба.

Директор ДБР планує запустити роботу свого відомства в повному обсязі восени нинішнього року, але для цього знадобиться координація зусиль з іншими держорганами, перш за все з Кабінетом міністрів України. Також Роман Труба зараз займається питанням приміщення для центрального апарату ДБР, яке повинно відповідати специфіці роботи цього органу, з огляду на проведення слідчих дій.

Верховна Рада прийняла Закон про створення ДБР 12 листопада 2015 року. Створення цього органу передбачено Конституцією України: до нього повинні перейти від прокуратури функції досудового розслідування, а за прокуратурою залишиться функція нагляду. ДБР буде розслідувати злочини, скоєні вищими посадовими особами, службовцями НАБУ і САП, а також військовими злочинцями.

Нагадаємо, що директором територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві на відкритому конкурсі обрано Руслана Марчука.