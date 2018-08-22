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Без кредитів МВФ на Україну чекає дефолт – Гройсман

Україна може опинитися в стані дефолту, якщо припинить співпрацю з Міжнародним валютним фондом і не отримає нові кредити.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у себе в Twitter.

Він зазначив, що без кредитів МВФ Україна не зможе виплачувати свої зовнішні борги.

ЧитайтеКабмін призначив в.о. міністра фінансів

Внаслідок зупинки програм кредитора в Україні може відбутися різке зростання цін, падіння гривні та інші економічні потрясіння, які позначаться на громадянах.

– Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція, – пояснив прем’єр.

Нагадаємо, місія МВФ відвідає Київ восени – в період з 6 по 19 вересня.

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