Мільйони українців не повинні постраждати – Клімкін про скасування з/д сполучення з РФ

При прийнятті рішення щодо припинення залізничного сполучення з Росією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтереси людей.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Укрінформ.

– Ми повинні чесно подивитися на цю проблему (припинення залізничного сполучення з Росією – Ред.) зі всіх сторін, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона повинна бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не повинні страждати, – сказав Клімкін.

Він зазначив, що нинішня реальність полягає в тому, що навіть під час війни з Росією мільйони українців перебувають на території цієї країни.

За словами міністра, багато наших співвітчизників їздять туди не тому, що їм подобається Росія, а з якихось особистих причин – до родичів або заробляють собі на життя.

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– Я хочу, щоб ми всі були послідовними. Якщо ми говоримо, що такого повідомлення у нас не повинно бути, всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося. Що, ми повинні назвати їх зрадниками? – зазначив міністр.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, проти ідеї припинення такого повідомлення, Клімкін зазначив, що ставиться до цього “дуже стримано”.

– Потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми повинні зберегти цю сітку повідомлення (з Росією – Ред.), яка у нас є зараз. Але, знову ж таки, є політика і є люди, – резюмував він.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає варіант припинення залізничного сполучення з Росією.

Фото: korrespondent.net.