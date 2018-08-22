PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Мільйони українців не повинні постраждати - Клімкін про скасування з/д сполучення з РФ/

Мільйони українців не повинні постраждати – Клімкін про скасування з/д сполучення з РФ

При прийнятті рішення щодо припинення залізничного сполучення з Росією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтереси людей.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Укрінформ.

– Ми повинні чесно подивитися на цю проблему (припинення залізничного сполучення з Росією – Ред.) зі всіх сторін, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона повинна бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не повинні страждати, – сказав Клімкін.

Він зазначив, що нинішня реальність полягає в тому, що навіть під час війни з Росією мільйони українців перебувають на території цієї країни.

За словами міністра, багато наших співвітчизників їздять туди не тому, що їм подобається Росія, а з якихось особистих причин – до родичів або заробляють собі на життя.

Читайте: Коли в Україні запустять Hyperloop

– Я хочу, щоб ми всі були послідовними. Якщо ми говоримо, що такого повідомлення у нас не повинно бути, всі ті сотні тисяч і мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося. Що, ми повинні назвати їх зрадниками? – зазначив міністр.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, проти ідеї припинення такого повідомлення, Клімкін зазначив, що ставиться до цього “дуже стримано”.

– Потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми повинні зберегти цю сітку повідомлення (з Росією – Ред.), яка у нас є зараз. Але, знову ж таки, є політика і є люди, – резюмував він.

Нагадаємо, 6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна розглядає варіант припинення залізничного сполучення з Росією.

Фото: korrespondent.net.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Омелян
Повернеться до болота та ведмедів. Омелян про сполучення з РФ
Блокування транзиту вантажів із РФ – Омелян зробив заяву
Війна буде, але не в нас. Гримчак назвав наступну жертву РФ
Потяг
Нові обмеження у сполученні з РФ – Україна підписала історичний документ
Крим
РФ анулювала українські ліцензії на надра в Криму
Україна направила в ЄСПЛ новий позов із прізвищами росіян
ФСБ заявляє про затримання в Криму українки зі зброєю
Олег Сенцов
Сенцов на межі життя та смерті. Клімкін закликає світ змусити РФ його звільнити
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка