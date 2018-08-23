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Петро Порошенко і Валентин Резніченко в Дніпрі підняли найбільший прапор України

23 серпня, в День Державного Прапора України Президент Петро Порошенко прибув до Дніпра, щоб підняти синьо-жовтий прапор розміром 12 на 18 метрів і вагою в 23 кг на флагшток висотою 72 метри.

Розміри прапора і висоту його підняття зафіксували представники Книги рекордів України.

Коли кілька тижнів тому я повідомив свій офіс, свою команду, що в цьому році традиційне підняття прапора вперше пройде не в Києві, а в Дніпрі, ніхто навіть не спитав – чому. Тому що це абсолютно очевидно. Тому що Дніпро. І цим все сказано, – сказав Петро Порошенко.

– Саме в місті Дніпро і в області навесні 2014 го стався корінний перелом у нашій боротьбі з російським планом з розчленовування і знищення України. Саме жителі цього краю, спадкоємці козацької слави, одними з перших стали на захист територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої держави. Тут, так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія, – додав Президент.

Цей прапор уособлює всю міць нашої країни, народу. Силу духу. Волю. Незалежність. Вирішили, що такий рекордсмен неодмінно повинен бути в Дніпрі. Тому що це – місто-захисник, форпост для всієї країни, – зазначив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За словами Резніченка, місце для такого об’єкта вибрали не випадково.

Поруч – перший в Україні Музей АТО. Ми вже зробили його внутрішню і зовнішню експозиції, створили і Алею пам’яті героїв АТО в сквері біля обладміністрації. Третій елемент нашої патріотичної програми – саме цей прапор. З початку війни ми стали інакше ставитися до державних символів. Прагнемо, щоб їх знали і любили з дитинства, – зазначив Резніченко.

За словами Петра Порошенка, прапор, незалежно від мови і релігії, об’єднує всіх в єдине ціле.

Саме під синьо-жовтими кольорами з покоління в покоління ми, українці, боролися і боремося за свою свободу і свободу України. Для армії важливі і ракети, і гармати, і танки, і літаки. Але так само значущим залишається і наш український Прапор. Прапор всіх нас веде до перемоги. Маємо зробити все можливе, щоб синьо-жовтий Прапор з самого початку майорів над усією Україною, – сказав Президент України.

За проектом Дніпропетровської ОДА, навколо флагштока облаштували зону відпочинку. Щоб прапор-рекордсмена було добре видно і вночі, його підсвічують вісім прожекторів.

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