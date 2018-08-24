Кличко: Сьогодні в багатьох українців змінилося сприйняття незалежності

Одна з основних і важливих речей, що змінилася в українському суспільстві, – це сприйняття і ставлення людей до незалежності України.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу Прямий.

– Для мене персонально і, я бачу, для багатьох українців, змінилося відчуття того, що таке незалежність, – сказав Кличко.

Він відзначив, що сьогодні українці мають нові орієнтири.

– Бути сильною державою, незважаючи на перепони, які є, незважаючи на велику загрозу, яка є, зберегти єдність, зберегти сильну Україну і довести, що ми – європейська держава. Наша мета – бути частиною європейської родини, співтовариства країн, що мають розвинену інфраструктуру і високі стандарти життя, – говорить мер Києва.

Він також зазначив, що радий бути політиком, який не лише на словах, а справами втілює зміни в столиці.

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– Люди можуть побачити, відчути зміни, які відбуваються. Це і велика кількість оновлених парків, 19 нових дитячих садків за 4 роки. Ще 8 додасться до кінця цього року. Це і нові школи. І близько 800 кілометрів капітально відремонтованих доріг вже буде загалом до кінця 2018-го, – сказав Кличко. – Це ключові речі, які змінюють наше місто. Я переконаний, що усі реформи починаються зі столиці і Київ показує приклад іншим містам, – відзначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що КМДА реалізувала прагнення громади – повернула контроль над тепловим господарством Києва.