Віталій Кличко висловив співчуття родині і близьким сенатора Джона Маккейна, американському народу.

Мер Києва зазначив, що Україна втратила великого друга, який справді вболівав за неї і завжди допомагав.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

– Світла пам’ять сенатору Джону Маккейну… Він був з великої букви: Героєм, Громадянином своєї держави, Політиком. Людиною з незламним духом і волею. Я щасливий, що особисто був знайомий і мав можливість спілкуватися з ним. Його досвід, розум, гумор і енергія завжди надихали і вселяли оптимізм. Україна втратила великого Друга, який справді вболівав за неї, завжди висловлював і відстоював свою принципову позицію, допомагав… Мої щирі співчуття родині Джона Маккейна, його близьким і друзям, американському народу, – написав Віталій Кличко.

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Нагадаємо, що сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.