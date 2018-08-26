PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Кличко висловив співчуття родині і близьким сенатора Джона Маккейна/

Кличко висловив співчуття родині і близьким сенатора Джона Маккейна

Віталій Кличко висловив співчуття родині і близьким сенатора Джона Маккейна, американському народу.

Мер Києва зазначив, що Україна втратила великого друга, який справді вболівав за неї і завжди допомагав.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

– Світла пам’ять сенатору Джону Маккейну… Він був з великої букви: Героєм, Громадянином своєї держави, Політиком. Людиною з незламним духом і волею. Я щасливий, що особисто був знайомий і мав можливість спілкуватися з ним. Його досвід, розум, гумор і енергія завжди надихали і вселяли оптимізм. Україна втратила великого Друга, який справді вболівав за неї, завжди висловлював і відстоював свою принципову позицію, допомагав… Мої щирі співчуття родині Джона Маккейна, його близьким і друзям, американському народу, – написав Віталій Кличко.

Читайте: Будь сміливим, решта – легко. Ким був Джон Маккейн

Нагадаємо, що сенатор-республіканець Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Будь сміливим, решта – легко. Ким був Джон Маккейн
Похорон Маккейна: де прощатимуться і чому не пустять Трампа
Помер Джон Маккейн
Кличко: Сьогодні в багатьох українців змінилося сприйняття незалежності
Кличко відкрив пам’ятник Іллі Муромцю й першу чергу однойменного парку
Віталій Кличко
Кличко: КМДА реалізувала прагнення громади – повернула контроль над тепловим господарством Києва
Кличко відкрив унікальні сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки
Трамп не зміг сказати правду і принизив себе перед Путіним – Маккейн
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка