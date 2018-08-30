Губернатор Одещини Степанов підготував закон, який забезпечить всі школи Wi-Fi

Максим Степанов передав у Кабмін свій варіант змін до закону, які забезпечать всі школи країни високошвидкісним інтернетом та Wi-Fi.

Відповідні документи він надав міністру освіти та науки Лілії Гриневич під час її візиту в Одеський регіон.

— Доступ до швидкісного інтернету слід закріпити законодавчо – для всіх без винятку шкіл країни. Аби це не залежало від голови обласної чи районної адміністрації. Достатньо просто одного управлінського рішення. Тому ми підготували свої пропозиції до законопроекту про повну загальну середню освіту, який розробляє МОН. Цей крок не потребує надто великих коштів. А його позитивні наслідки будуть колосальними, — підкреслив Максим Степанов.

Він додав, що в Одеській області понад 99,5% шкіл забезпечені високошвидкісним Інтернетом, хоча на початку 2017 таких було усього 37%. А з обласного бюджету цього року виділили біля 7 млн гривень, аби у всіх школах регіону був Wi-Fi.

Губернатор Одеської області, зокрема, пропонує серед іншого доповнити статтю 51 проекту закону про повну загальну середню освіту такою частиною: З метою підвищення рівня інноваційної освітньої діяльності, власники закладів загальної середньої освіти забезпечують на територіях таких закладів високошвидкісний бездротовий публічний доступ до мережі Інтернет.

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Нагадаємо, ініціативу щодо законодавчого закріплення норми про високошвидкісний Інтернет та Wi-Fi голова Одеської обласної державної адміністрації вперше запропонував під час серпневої Всеукраїнської конференції Нова українська школа – старт реформи, участь громад, у якій взяли участь Президент Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та представники Уряду.