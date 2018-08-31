Дмитро Шимків йде з АП, щоб повернутися в бізнес

Заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків йде з держслужби і повертається в бізнес.

Про це він повідомив в ході брифінгу в АП, а також на своїй сторінці у Facebook.

– Моєю метою була трансформація країни, управління змінами, сприяння системним реформам, побудова процесів і команд, запуск ініціатив і просування іміджу України в світі. Сьогодні ключові реформи та ініціативи запущені. І тому, виконавши поставлені завдання, я вирішив повернутися в свою стихію – бізнес, – написав Шимків.

Заступник глави АП нагадав, що прийшов на держслужбу в 2014 році на запрошення Петра Порошенка, бо побачив можливість застосувати свій досвід менеджера з управління змінами для розвитку України.

– Я завжди позиціонував себе як політик-технократ і неодноразово відмовлявся від продовження політичної кар’єри на інших посадах, – пояснив Шимків.

Дмитро Шимків нагадав, що за 4 роки його роботи в АП за його активної участі було створено Національну раду реформ, запущені технології передачі мобільних даних 3G і 4G, розроблений план візової лібералізації з Євросоюзом, прийняті антикорупційні закони.

Також заступник глави АП займався питаннями автоматичного відшкодування ПДВ, запуском системи електронних закупівель ProZorro, сприяв розвитку електронного документообігу та кібербезпеки, брав участь в розробці стратегії сталого розвитку Україна-2020, яка знайшла відображення в рішеннях Президента, Кабміну і Верховної Ради.

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Крім того, за сприяння Шимківа був запущений проект популяризації та вивчення англійської мови GoGlobal, до якого вдалося залучити велику кількість іноземних волонтерів. Заступник глави АП також брав активну участь у створенні інноваційних інструментів підтримки української культури. За його участю створено Український культурний фонд, створені фінансові стимули для українського кінематографа, посилено захист авторського права.

Дмитро Шимків також привітав Сергія Марченка з призначенням на посаду заступника голови АП.

Дмитро Шимків народився 28 вересня 1975 року у Львові. Він є одним з провідних фахівців у сфері інформаційних технологій з досвідом роботи в Україні, Західній Європі та США. До призначення в АП очолював представництво корпорації Microsoft в Україні.