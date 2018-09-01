Міська влада робить все можливе, аби чимскоріше повернути гарячу воду Києву, – Кличко

За його словами, важливим кроком для врегулювання спору з НАК Нафтогаз стало рішення Уряду про надання субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги.

– Уряд доручив Міністерству фінансів віднайти джерела у Державному бюджеті для надання столиці субвенції на погашення різниці в тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн. Враховуючи ситуацію з відсутністю газопостачання, це рішення відкриває можливість для укладання мирової угоди з Нафтогазом в сфері судових розглядів щодо правонаступності боргів Київенерго. Я спілкуюся з киянами – їх не цікавить ця формула. Їх цікавлять наявність самої послуги. І ми робимо все можливе, аби якнайшвидше підписати угоду на газопостачання столиці, – підкреслив Кличко.

Він нагадав, що НАК Нафтогаз й досі вимагає від столиці погашення боргів, які накопичило Київенерго. Тільки після цього ця компанія готова підписати угоду. Зокрема, мова йде і про 1 млрд 200 млн гривень штрафів та пені. Кличко наголосив, що місто готове вести мову про борги населення. Але, платити за діяльність приватної компанії влада не збирається.

– Ще раз я хочу вибачитися перед мешканцями столиці, у яких немає гарячої води. Та, хочу зазначити, в цьому немає провини міської влади. Ми робимо все, що від нас залежить. Але столицю залишили без газу. Дуже неприємно, коли киян тримають у заручниках цієї ситуації. Зараз ця проблема вийшла на рівень втручання Кабінету міністрів, – наголосив Кличко.

Мер столиці підкреслив, що НАК Нафтогаз відмовився укласти угоду з КП Київтеплоенерго на постачання природного газу. Саме це спричинило відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Наразі справа розглядається у Господарському суді м. Києва. Кличко зазначив, що він сподівається на справедливе рішення, яке місто готове виконувати. Але, це може зайняти тривалий час. Тому, зважаючи на близькість опалювального сезону, міська адміністрація наполягла на розгляді цього питання на рівні Кабінету Міністрів України.

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Кличко зазначив, що рішення Уряду вступить в силу після проходження певної процедури. Після підпису прем’єр-міністром це рішення має розглянути бюджетний комітет Верховної Ради. Після цього воно пройде узгодження у Київраді. Це дасть змогу підписати мирову угоду між НАК Нафтогаз та Києвом, що в свою чергу дозволить столиці отримувати газ зі знижкою 30 відсотків, повернути гарячу воду в домівки киян та належно підготувати місто до опалювального сезону. На думку мера столиці, на врегулювання всіх моментів знадобиться два тижні.

Він нагадав, що столична влада реалізувала прагнення громади – повернула контроль над тепловим господарством Києва. Під контроль міської громади перейшли понад сто тисяч об’єктів: 2,6 тисяч кілометрів теплових мереж, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, завод Енергія, майже дві сотні котельних та станцій теплопостачання. На роботу в Київтеплоенерго переведені більше 7,5 тисяч кваліфікованих робітників, що забезпечуватимуть стабільну роботу теплоенергетичного комплексу.