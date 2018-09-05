Богомолець: Парламент ухвалив законопроект, який розкриє дані про побічні ефекти від нових ліків

Верховна Рада ухвалила законопроект №4074 про внесення зміни до статті 9 Закону України про лікарські засоби (щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів).

За законопроект проголосувало 247 народних депутатів. Про це заявила народний депутат України та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці у Facebook.

– Майже два роки минуло з того часу, як депутати ухвалили законопроект у першому читанні, і тепер він на фінальній стадії – очікуємо підпису спікера ВР та президента. Нагадаю, що чинним законодавством закрито доступ до результатів доклінічних досліджень та клінічних випробувань ліків. При цьому, за моєю інформацією, щорічно МОЗ проводить близько 200 таких випробувань, результати яких лишаються засекреченими. І за останні 5 років міністерство заробило на клінічних випробуваннях понад 100 мільйонів гривень, – написала народний депутат.

За її словами, закриття інформації стосується даних про негативні побічні ефекти від деяких медикаментів, які потрапляють в Україну і якими лікують хворих у лікарнях.

– Приховувати таку інформацію від громадян – як мінімум, неетично. До того ж це – чудове підґрунтя для корупції при реєстрації лікарських засобів. Не кажучи вже про те, що така ситуація сприяє обігові ліків з недоведеною ефективністю та безпечністю. Адже такий підхід призводить до того, що в інструкціях до медичного застосування ліків та в довідковій літературі нашої країни часто містяться показання для медичного застосування ліків, які не підтверджені науковими даними. Це звичайнісіньке шахрайство! Але ж тепер з цією ганебною практикою замовчування покінчено, – зазначила парламентарій.

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Вона повідомила, що новий закон зобов’язує міністерство охорони здоров’я забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів. Зокрема – звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування.

– Тож новий закон дасть можливість усім зацікавленим громадянам та фахівцям приймати рішення стосовно вибору лікарських засобів на підставі об’єктивних даних про рівень доведеності їхньої безпечності та ефективності. Звичайно, що жодні персональні дані щодо пацієнтів і їхніх діагнозів оприлюднюватися не будуть! Сподіваюся, що Верховна Рада й надалі демонструватиме перемогу здорового глузду над популізмом, і схвалить підготовлені мною інші надважливі 27 законопроектів вже протягом поточної сесії, – підсумувала Ольга Богомолець.

До слова, 10 серпня видатних українських лікарів нагородили орденом Святого Пантелеймона.