PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку – КМДА/

Розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку – КМДА

На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

Про це повідомляє КК Київавтодор.

Наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.

Читайте: КМДА: Реконструкція і будівництво 28 нових шкільних футбольних полів завершено на 95%

Нагадаємо, що у середу, 29 серпня Кабмін має розглянути зміни до постанови КМУ № 110 та виділення державної субвенції на різницю в тарифах для ПАТ Київенерго.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

КМДА: Реконструкція і будівництво 28 нових шкільних футбольних полів завершено на 95%
Міська влада робить все можливе, аби чимскоріше повернути гарячу воду Києву, – Кличко
Київ та Кабмін досягли згоди щодо відновлення гарячого водопостачання в столиці
КМДА: Ми очікуємо на рішення уряду, котре допоможе повернути киянам гарячу воду
Потоп в Києві
Коли столиця піде під воду: зруйнований асфальт та ріки замість доріг
Реклама в Києві
Менше і дорожче. На вулицях Києва поменшає реклами
Метро в Києві
У метро Києва хочуть показувати час до прибуття наступного поїзда
Нафтогаз: Київ закупив газ для ТЕЦ, ситуацію стабілізовано
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка