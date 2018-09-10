Розпочався капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку – КМДА

На вихідних, як і було заплановано, дорожники розпочали капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.
Про це повідомляє КК Київавтодор.
Наразі вже проведено фрезерування старого асфальтобетонного покриття 2-х смуг руху в напрямку центру міста. Тривають роботи з розбирання мостового полотна та конструкцій деформаційних швів.
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Нагадаємо, що у середу, 29 серпня Кабмін має розглянути зміни до постанови КМУ № 110 та виділення державної субвенції на різницю в тарифах для ПАТ Київенерго.
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