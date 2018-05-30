Губернатор Одещини віддасть зарплату на відпочинок дітей з прифронтової зони

В Одеській області організують відпочинок для дітей з прифронтової зони Донецької і Луганської областей.

Кошти на цю ініціативу зберуть співробітники Одеської обласної державної адміністрації – кожен з них перерахує до загального фонду свій одноденний заробіток.

Також візьмуть участь і представники бізнесу. Про це під час апаратної наради в Одеській ОДА повідомив керівник Одеської області Максим Степанов.

У минулому році в нашому регіоні відпочили і оздоровилися діти із зони розмежування. Хочу ще раз висловити подяку співробітникам Одеської облдержадміністрації, які тоді підтримали цю ініціативу і перерахували свою одноденну зарплату. Упевнений, що в цьому році ми можемо зробити так, щоб ще більше дітей з прифронтової зони змогли відпочити і оздоровитися у моря. Я звернуся і до наших бізнесменів і, впевнений, вони охоче підтримають цю ініціативу, – підкреслив Максим Степанов.

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Нагадаємо, в минулому році в Одеській області відпочивали понад 70 дітей з Мар’їнки та інших населених пунктів Луганської та Донецької областей.