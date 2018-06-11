Комфорт Таун відзначив день захисту дітей та зустрів комфортне літо

Комфорт Таун від KAN Development продовжує формувати в Україні європейські стандарти якісного житла.

З нагоди Дня захисту дітей та початку літа, чи не найкомфортніший житловий комплекс столиці організував феєричне за емоціями та грандіозне за масштабами родинне свято комфортне літо.

Свято проводилось за принципом тільки для своїх – лише мешканці Комфорт Тауна та друзі, котрих запросили самі мешканці.

Малюки, на правах господарів свята, насолоджувались подарунками, які для них підготував Комфорт Таун: різноманітні атракціони, бавились з аніматорами, приймали участь у виставах від дитячої академії А+ та просто неймовірно весело проводили час.

Дорослі, теж, розважались не менше за дітей, завдяки безкінечним жартам стендап-коміків та гумористів, з величезним інтересом спостерігали за спортивними турнірами, виступами бодібілдерів Sport Life і звичайно ж раділи безтурботно щасливим обличчям своїх дітей.

Яке ж свято без подарунків!? Їх було багато і на різний смак. Найбільш очікуваним став розіграш туру на відпочинок до Туреччини в 5-ти зірковий готель від компанії TUI. Подарунок знайшов свого власника!

Кульмінацією свята в Комфорт Тауні став фантастичний концерт групи MOZGI. Потап разом з хлопцями цього дня були неперевершені, просто космічні (майже втратили земне тяжіння)!

Глядачі шаленіли від задоволення, шквалу емоцій та запальних хітів своїх улюбленців.

Свято вдалось! Всі зарядились позитивом на рік вперед, наймолодші мешканці Комфорт Тауна виразили респект.

–Атмосфера свята, що панує в Комфорт Тауні та задоволені мешканці – це результат правильно обраної стратегії будівництва і управління комплексом. Комфорт Таун з самого початку створювався в форматі “місто в місті”. Нашим безумовним пріоритетом являється облаштування комфортних умов життя для мешканців починаючи з моменту, коли вони вперше відвідують відділ продажів і закінчуючи організацією дозвілля. Сьогоднішнє свято один з прикладів такого підходу, – директор з маркетингу ЖК Комфорт Таун Олександр Шуляк.

У Києві регулярно відбуваються культурно-масові заходи, концерти і т.п. Але, на них потрібно купувати квитки, заздалегідь готуватись, їхати через затори. Якщо Ви мешкаєте в Комфорт Тауні, у вас концерт, наприклад, в пішій доступності та абсолютно безкоштовно. Ваші діти весело проводять час на різноманітних атракціонах або їх розважать аніматори. Це знову таки безпечно, поруч з домом та не потребує витрат.

Для того щоб це все мати, потрібно не багато, обираючи житло для себе, необхідно зробити правильний вибір! Окремо варто зазначити, що високу якість збудованого та своєчасно зданого в експлуатацію житла гарантує компанія КАН Девелопмент.

Всіх запрошуємо приєднуватися до щасливої родини Комфорт Тауна!