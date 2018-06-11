Кирило Сигида назвав два основні тренди реклами в 2018 році

Комерційний директор одного з провідних агентств Adwise.Agency Кирило Сигида (Kyrylo Sygyda) назвав когнітивний дисонанс і кінематограф головними трендами відеореклами в цьому році.

Про це передає Вища школа комунікацій.

За словами Кирила Сигиди, український споживач реклами втомився від інформаційного шуму, який його оточує, і тому фільтрує рекламні повідомлення.

— Ми живемо у світі відеоряду. Раніше відеореклама була прерогативою телебачення. Але штучні пороги входу в телевізійний ефір і активний розвиток YouTube зробили свою справу: відеореклама повністю переходить в інтернет. Нові функції YouTube дозволяють кожному глядачеві оцінити рекламний ролик. І це дає точний фідбек рекламодавцю, – цитує слова Кирила Сигиди сайт Вища школа комунікацій.

Когнітивний дисонанс і кінематографічна якість рекламних роликів сприяє продажу товарів, які рекламуються. А традиційні методи рекламування “в лоб”, в яких людини наполегливо переконують зробити покупку, відходять у минуле.

Рекламіст впевнений, що в 2018 році ефективні продажі приносить емоційна реклама, в якій людина або впізнає себе (як персонажа рекламного ролика), або захоплюється технічним виконанням ролика.

— Більш того, кожен правильно зроблений ролик – це call to action. Важливо зловити увагу глядача в одній точці і вміло натиснути на неї. Відеореклама іде від функції інформативності, основою її ефективності стає вгадування емоційного стану аудиторії, – стверджує Кирило Сигида (Kyrylo Sygyda).

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Варто зазначити, що український ринок виробництва рекламних роликів планомірно зростає. Наші продакшн-студії і фахівці давно і успішно виробляють рекламу для глобальних брендів, в числі яких Apple, Nissan, Diesel. А більша частина гучного британського фільму Смерть Сталіна знімалася в Києві – на Золотих Воротах і Воздвиженці.

Нагадаємо, Міністерство культури Росії вирішило відкликати прокатне посвідчення комедійного фільму Смерть Сталіна після закритого перегляду.