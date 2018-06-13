Лариса Білозір: На OPERAFEST TULCHYN – 2018 ми встановили рекорд

Про це повідомила голова громадської організації “Життя та розвиток громад” Лариса Білозір на своїй сторінці в Facebook.

У другий день міжнародного фестивалю OPERAFEST TULCHYN-2018, який відбувся на Вінничині дорослі глядачі мали змогу подивитись опери Паяци та Дон Жуан.

А ось понад тисяча гостей дошкільного та шкільного віку подивились оперу Коза-Дереза, спеціально поставлену саме для дітей.

– Наші діти найкращі, а тому заслуговують на яскраві враження. Тож цього року спеціально для них ми поставили дитячу оперу Коза-Дереза, яка є творінням видатного композитора Миколи Лисенка, – зазначила Лариса Білозір.

Стільки ж дітей-сиріт, із малозабезпечених родин та дітей учасників Операції об’єднаних сил отримали спецзапрошення та взяли участь у інтерактивній розважальній програмі.

Вона також написала про те, що напередодні показу опери ініціювала дитячу вікторину. Перемогли в ній понад шістсот учасників, які дали правильні відповіді на запитання.

Також Лариса Білозір зазначила, що завдяки фестивалю Тульчин став кейсом із реалізації програми внутрішнього туризму та показав приклад ефективної взаємодії громади, приватного бізнесу та центральної влади.

– Під час перегляду опери ми встановили рекорд, адже більше тисячі діток подивились першу в світі дитячу оперу! І хоча через невеликий дощ були вимушені трохи перенести початок вистави, дітей це зовсім не засмутило – опера їм дуже сподобалась, – написала у соцмережі голова ГО Життя та розвиток громад.

– Саме так громада може сама себе розвивати не лише через впровадження соціальних та інфраструктурних проектів, а й через цікаві та надзвичайні події, які є привабливими для туристів. Я вірю, що найближчими роками OPERAFEST TULCHYN, який вже є справжньою перлиною всієї України, стане подією світового масштабу, – резюмувала Білозір.

Нагадаємо, нещодавно депутат Вінницької обласної ради Лариса Білозір передала у школи міста Тульчин молокомати, які мають запрацювати з першого вересня – після прийняття Тульчинською ОТГ програми з забезпечення молоком першокласників.