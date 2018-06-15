Вступ до ВНЗ: легко і самостійно

Тестування потроху завершується і абітурієнти починають збирати документи для вступу до ВНЗ. Факти ICTV розкажуть про особливості і терміни вступу до ВНЗ.

Вступ до ВНЗ краще пробувати на бюджет, які б не були результати ЗНО.

Цього року абітурієнти можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності на місце державного замовлення. Кількість заяв на контракт не обмежена.

Для вступу на окремі медичні спеціальності встановлено мінімальну кількість балів з біології, хімії або математики. Вона становитиме 150 балів і стосуватиметься спеціальностей Стоматологія, Медицина і Педіатрія. Відповідно до правил, цьогоріч будуть прийматися сертифікати зовнішнього незалежного тестування 2016, 2017 і 2018 років. Але результати тестувань з іноземних мов будуть враховуватися тільки за сертифікатами 2018 року, оскільки цьогоріч тестування зазнало змін.

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, будуть подавати заяви тільки в електронній формі.

Але у кожного правила є свій виняток.

У паперовій формі подають заяви, якщо:

Вступ відбувається за результатами співбесіди, іспитів та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до умов;

Наявні розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

Подається іноземний документ про освіту;

Подається документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

Відсутні у Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі (ймовірність такого дуже низька);

Не можете зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджує довідка приймальної комісії закладу вищої освіти.

Про важливе

Реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження необхідних документів розпочнеться 2 липня і закінчиться 25 липня о 18:00.

Заяву в електронній формі треба подати в режимі он-лайн на сайті.

Документи, які потрібно завантажити і дані, що треба увести

Адреса електронної пошти, до якої є доступ;

Номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

Серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;

Зазначити середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;

Завантажити скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;

Завантажити скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти разом із оригінальними документами.

Зареєструвати свій кабінет буде зовсім нескладно, наступний етап – це подача заяв і документів, яка розпочнеться 12 липня. Тут головне не хвилюватися, бо система часом зависає.

Якщо ти вступаєш на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, то твій час подачі заявок коротший – до 18 години 20 липня.

Абітурієнти, які будуть подавати заявки лише на основі сертифікатів ЗНО, мають більше часу – до 26 липня.

Творчі конкурси будуть проводитися в кілька етапів з 14 по 26 липня;

Вступні іспити – з 21 по 26 липня;

Співбесіди – з 21 до 23 липня включно.

Рейтинговий список абітурієнтів, із зазначенням рекомендованих до зарахування, має бути сформований і оприлюднений не пізніше 1 серпня. Якщо ти отримав рекомендацію до зарахування на державне або регіональне замовлення, то подавай оригінали до 18:00 години 06 серпня. Зарахування проводиться не пізніше 12.00 години 07 серпня.

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) проводиться не пізніше 30 вересня 2018 року.

Не знаю, чи віриш ти у долю, але для власного заспокоєння прочитай історію про силу випадковості, яка згодом змінила життя.

Я також була абітурієнткою, планувала вступати на режисуру. Пів року готувалася до творчих іспитів, навіть приїхала і успішно їх здала.

Окрім режисури, подавалася на журналістику та практичну психологію, але долею технічної помилки у мене змістився пріоритет і режисура опустилася на друге місце, а першість посіла журналістика.

Безпощадна система зарахувала мене студенткою одного з київських вищих закладів на журналістський фах і мій шлях до режисерської мети обвалився в один момент.

Але жодного разу я не пошкодувала, про це. Тож, значить, так мало бути. Я безмежно рада, бо зустріла багато нових людей, завела корисні знайомства та зрозуміла, що журналістика таки більше мені по душі.

Любов до кіно завжди залишається глибоко в серці, можливо колись я до цього прийду. Але поки я вкотре запевняюся в тому, що усе, що з нами стається, має свої наслідки.

Тож успіхів тобі!

Софія Телішевська