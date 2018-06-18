З березня понад 250 тис. осіб покинули Україну в пошуках роботи – онлайн-лічильник

За даними ресурсу, кожні тридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

З моменту запуску сайту ukrainianpeopleleaks.com, що рахує в режимі онлайн заробітчан, які виїжджають за кордон, лічильник ресурсу перевищив 250 тис. осіб.Таким чином, дані ресурсу свідчать, що тільки протягом весни 2018 року Україну в пошуках працевлаштування покинуло чверть мільйона громадян.

За даними ресурсу, щотридцять секунд один громадянин України вирушає за кордон.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, який раніше коментував цифри сайту, понад 3 млн українців постійно працює за кордоном.

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– Нам державна прикордонна міграційна служба дала стабільну цифру, скільки наших людей перебувають за кордоном, за їхніми даними, фактично працюють. Це 3 мільйони 200 тисяч осіб. Справа в тому, що міграція є дуже неоднорідною. Величезна кількість людей виїжджає на тимчасову роботу, сезонну роботу. І, виїхавши на два-три місяці, потім повертаються. Їдуть інші. І такий кругообіг. Якщо взяти кількість людей, задіяних у міграції, то їх доволі значна кількість. Але постійно за кордоном перебувають 3 мільйони 200 тисяч осіб, – заявив міністр в ефірі телеканалу 112 Україна.