Програму онлайн-стажування AEQUO Friends для студентів-юристів продовжено

Юридична компанія Aequo оголосила другий набір на AEQUO Friends 2018 – якісну програму онлайн-стажування на базі власного підприємства.

– У перший рік роботи платформа Aequo Friends показала відмінні результати – каже Анна Бабич, партнер Aequo, – ми отримали більше 180 заявок від студентів із 30 провідних університетів України, які проживають не тільки в країні, але і за кордоном (Німеччина, Італія, Литва), а це говорить про високий попит на інноваційний формат онлайн-стажування. Стажування за допомогою Діджитал платформи відповідає нашим спільним інноваційним стратегіям. Двоє талановитих студентів, вразили нас блискучими результатами і приєдналися до команди Aequo. Ми сповнені ентузіазму і віримо в те, що другий набір буде ще більш успішним. Ви талановиті. Приєднуйтесь до Aequo Friends.

Суть стажування полягає у взаємодії студентів з наставниками з допомогою платформи, отримуючи завдання і зворотний зв’язок онлайн. При цьому студент зможе обирати завдання за видами робіт і практикам, що допоможе зробити правильний вибір при плануванні подальшої кар’єри в юриспруденції, отримати досвід, працюючи над знаковими проектами, а також стати членом спільноти AEQUO Friends, пише ПОЛІТЕК.

Подати заявку на участь в проекті можна на сайті friends.aequo.ua до 20 липня 2018 року.

AEQUO – прогресивна українська юридична фірма з індустріальної спеціалізацією, яка об’єднує висококваліфіковану команду талановитих і досвідчених адвокатів.

AEQUO надає комплексний юридичний супровід в таких сферах, як антимонопольне та конкурентне право, банківське і фінансове право, інтелектуальна власність, корпоративне та комерційне право, злиття та поглинання, оподаткування, вирішення суперечок і міжнародного арбітражу, ринки капіталу.

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AEQUO названа найбільш інноваційною юридичною фірмою року в Україні за версією IFLR Europe Awards 2018, юридичною фірмою року в регіоні за версією The Lawyer European Awards 2017 і однієї з найбільш інноваційних юридичних фірм в Європі згідно Financial Times Innovative Lawyers 2015-2017.

Нагадаємо, що апеляцію щодо результатів ЗНО 2018 можна буде подати після оголошення результатів кожного предмета.