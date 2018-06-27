Сьогодні у Дніпрі дружина президента Марина Порошенко відкрила перший в Україні інклюзивний парк з урахуванням потреб особливих дітей.

– Сьогодні у Дніпрі свято – відкрився перший інклюзивний парк в Україні. На нього з нетерпінням чекали і діти, і батьки. Задумка народилася у грудні 2017 року, коли ми відкривали перший в Україні інклюзивно-ресурсний центр у Солонянській школі №1. Тоді й вирішили створити цікавий, сучасний, доступний інтерактивний парк рівних можливостей для всіх дітей. Вдячна керівництву області, за ініціативність і креатив. Вони втілюють проекти, які покращують життя мешканців регіону. Бачимо результат і вдячність людей. Цей парк стане улюбленим місцем відпочинку багатьох дітей, – зазначила Марина Порошенко.

За словами Першої Леді, аналогічні парки відкриватимуться по всій Україні.

– Президент Петро Порошенко наголошує на створенні рівних умов для всіх дітей. Це значить, що особливі хлопчики й дівчата можуть вільно виховуватися разом з однолітками, – сказав голова Дніпропетровської облдержадміністраціі Валентин Резніченко. – З урахуванням потреб таких дітей ми реконструюємо школи. Зараз в регіоні 150 шкіл, де разом з ровесниками навчаються майже півтисячі дітей з інвалідністю – це вдвічі більше ніж рік тому. У закладах облаштували 51 медіатеку та 18 ресурсних кімнат. Ще один успішний проект – інклюзивний парк у Дніпрі.

За словами радника губернатора області Юрія Голика, ніколи раніше держава не приділяла такої уваги інклюзії, раніше вона закінчувалася на пандусах.

– Іншого дитячого інклюзивного парку в країні ще не існує. Тому він народився у Дніпрі. Перші місяці експлуатації ігрового майданчика покажуть, які елементи можна удосконалити. Їх плануємо використовувати в парках по всій області. Наша мета проста – кожне місце відпочинку має бути доступним для всіх дітей без виключення. Позитивним досвідом готові ділитися з іншими регіонами, – заявив Голик.

Проект парку розробив дніпровський архітектор Сергій Дербін. За його словами, парк цілком безпечний для ігор та розваг.

– Екологічно чиста поверхня парку не ковзає, вона пружна й м’яка, щоб не травмуватися при раптовому падінні. Тим, у кого слабкий зір, самостійно зорієнтуватися допомагає тактильна плитка, – розказав Дербін.

До інклюзивного парку ведуть три входи. Біля кожного – карта, яка розповідає, де й що розташовано. Також поблизу кожної ігрової локації – інформаційні таблички. Крім правил поведінки на майданчику, на них можна знайти пізнавальні цікавинки про місто Дніпро, пригадати абетку. Завдяки шрифту Брайля їх в змозі прочитати й діти з вадами зору.

У парку розташовно садибу Ранчо з ковбойською тематикою. Всередині яскравого будиночка – сенсорні панелі. Натиснувши на кнопку, діти отримують завдання англійською. Такі інтерактивні іграшки призначені для розвитку мислення, уваги й логіки.

25-метровий Помаранчевий тунель містить іграшки, змонтовані на зручній висоті, вони реагують на дотик та озиваються українською мовою.

У парку можна погойдатися з друзями чи батьками на гойдалках рівних можливостей, прокотитися на каруселі, зіграти в незвичний баскетбол. Для сімейного відпочинку – столи з лавами. За ними комфортно навіть тим, хто в інвалідному візку.

– Трав’яне покриття у парку двох типів. Газонна трава, на якій можна і потрібно валятися і по якій можна бігати. Штучна трава – в місцях примикання парку до самого скверу, – пояснив Голик. – Є спеціальні гойдалки, на які можна заїхати на візку, зафіксувати його і гойдатися. Є гойдалки для батьків з дитиною, на яких дитина сидить окремо від батьків. Парк зроблений так, що скрізь можна проїхати на візку, провезти коляску з дитиною, кататися по парку на роликах.

Вартість проекту склала 21 млн грн, він був профінансований з обласного бюджету. Інклюзивний парк – спільний проект ДніпроОДА та Благодійного Фонду Петра Порошенка за соціальною програмою дружини Президента України Марини Порошенко.

Нагадаємо, що у грудні Перша леді країни Марина Порошенко та глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко відкрили унікальний інклюзивно-ресурсний центр, де надаватимуть психолого-педагогічну підтримку дітям з особливими потребами.