УПЦ: Рішення про автокефалію повинно прийматися в Україні

Рішення про автокефалію має прийматися не в Константинополі, не в Москві, а в Києві і тільки після подолання розколу.

Про це Радіо Свобода заявив Микола Данилевич, протоієрей, прес-секретар УПЦ (МП), коментуючи слова Вселенського патріарха Варфоломія про те, що Константинополь ніколи не визнавав церковної влади Москви над Україною.

Протоієрей зазначив, що це не перша заява такого роду, яка звучала з вуст представників Константинопольського патріархату. Це точка зору архієреїв, патріарха, але ще не точка зору церкви. Тут рішення висловлює собор, синод, тобто колегіальний орган управління церквою. Проте, помилково буде вважати, що УПЦ проти автокефалії, каже Данилевич. Але в даний час рішення прийнято саме таким.

– Наша позиція така: спочатку має бути єдність, а потім Томос. Нам потрібно подолати церковне розділення, розкол, який є в Україні. Тому рішення повинно бути в Києві, а не в Константинополі чи Москві, – сказав протоієрей.

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Протоієрей також вважає, що рішення українського питання повинно бути прийнято так, щоб не була порушена всеправославна єдність.

Нагадаємо, що президенти України Леонід Кравчук (1991-1994 роки), Леонід Кучма (1994-2005 роки) і Віктор Ющенко (2005-2010 роки) підписали звернення щодо автокефалії Української помісної православної церкви.