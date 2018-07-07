PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Івана Купала: що ви знаєте про традиції свята? - ТЕСТ/

Івана Купала: що ви знаєте про традиції свята? – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують один з найзагадковіших слов’янських свят – Івана Купала.

ивана купала

Свято, присвячене літньому сонцестоянню і найвищому розквіту природи, відзначають в ніч проти 7 липня.

Наша редакція придумала для вас трохи цікавих запитань на знання символів, обрядів і традицій, які притаманні цьому святу.

Читайте: Читайте: Івана Купала 2018: традиції і заборони

Також Факти ICTV підготували прогноз погоди на Івана Купала.

Фото: telegraf.com.ua.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка