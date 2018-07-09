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У метро Києва можуть з’явитися туалети

Міністерство регіонального розвитку планує розглянути пропозицію щодо проектування громадських туалетів у метро.

Мінрегіон оновлює державні будівельні норми і планує розглянути пропозицію щодо проектування громадських туалетів для пасажирів на станціях метро або при входах до них.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

– Питання наявності на станціях метрополітену туалетних кімнат, доступних для звичайних людей (пасажирів метро), не нове і періодично піднімається громадянами… Але проектування публічних туалетів на станціях метрополітену в державних будівельних нормах зараз не передбачено.

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Тому зараз, оновлюючи ДБН щодо метрополітенів, ми вирішили також проаналізувати і це питання та розглянути пропозицію щодо введення нової норми, яка стосуватиметься можливості проектування туалетів на станціях метро чи при вході до них, — сказав він.

До слова, в київській мерії сказали, коли закриють міст Метро в Києві на капітальний ремонт.

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