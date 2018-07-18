Навчитись щастю. Чи працюють тренінги з особистісного росту

Чого тільки не пропонують на тренінгах особистісного росту. Стати успішним бізнесменом без початкового капіталу, вийти заміж за чоловіка мрії за місяць, або стати найщасливішою людиною без особливих зусиль. Факти ICTV вирішили дізнатись, як працюють психологічні майстер-класи та чи справджуються їх обіцянки.

Тренінги особистісного росту пропонують нам рішення чи не будь-якої проблеми. Невпевнений у собі – йди на майстер-клас. Не знаєш, як почати власну справу – не проблема. Не клеїться особисте життя – мерщій по допомогу!

Бажання подолати проблеми, які заважають жити повноцінно – природня людська якість, яка допомагає рости та отримувати задоволення від особистих перемог. Чи допомагають у цьому психологічні курси? Чи стало разом з ними більше серед нас успішних та щасливих? Мабуть, якби так було, аудиторії на цих заняттях значно поменшало б.

Чого хочуть навчитись на тренінгах особистісного росту

Психологи говорять, що йти за новими знаннями нас не в останню чергу штовхає вимога сучасного світу бути завжди обізнаними і встигати за змінами тенденцій.

– Зараз уже не від віку залежить успішність, а від того, наскільки швидко людина освоює інформацію. Тому вона шукає шляхи якомога швидше отримати якісь навички і таким чином швидше розвиватись та наздоганяти сучасний ритм життя, – говорить психолог Ірина Форостяна.

У професійній сфері подібні мотиви дійсно дають результати. Прокачати знання з іноземної мови чи вивчити комп’ютерну програму дійсно можна, пройшовши навчальний курс.

Однак, чи можна змінити себе та почати жити по-новому в кращому випадку за місяць курсів особистісного розвитку. А не рідко коучі пропонують такі навики отримати взагалі за кілька годин.

Найпопулярніші на сьогодні психологічні тренінги присвячені розвитку:

особистої ефективності

комунікативних навичок

лідерства

При цьому організатори таких курсів не скупляться на обіцянки того, що отримають відвідувачі.

Що обіцяють коучі

Під час психологічних курсів нам посилають приємний меседж – досягти можна будь-чого, робити це легко, варто лише повторити шлях успіху тренера. Реальність, на жаль, спростовує ці твердження.

Отримати будь-що лише завдяки бажанню складно. Навпаки, щоб досягти мети, необхідно постійно докладати зусиль. І відвідування тренінгів – лише невелика частина роботи, яка без системного підходу не принесе очікуваних результатів.

Змінити себе – це труднощі і дискомфорт, які переносять життя людини на новий якісний рівень. Однак навряд чи це будуть казати під час тренінгу. Скоріш за все, аби підтримати позитивний настрій слухачі почують обіцянки легкого шляху до змін. Така ситуація може лише нашкодити і вбити бажання щось робити вже після перших труднощів.

Повторити успіх тренера – взагалі справа непередбачувана. Дуже приваблива пропозиція – не йти своїм шляхом, взяти готовий алгоритм, повторити дії коуча та чекати успіху. Ніяких гарантій, що те, що спрацювало в однієї людини, вийде і в іншої, немає. Кожна особистість по різному сприймає різні процеси та реагує на них.

Причини популярності особистісних тренінгів

Головна – курси дійсно допомагають. Але, як вже писалось вище, усе індивідуально. Ключова запорука успіху – це людина, яка прийшла навчатись на тренінг.

Експерти вважають, що найбільш дієвим майстер-клас буде для особи, що має ресурси для боротьби з труднощами. Адже в умовах впевненості в собі людина найбільш ефективно може сприймати та застосовувати нову інформацію.

Інша причина популярності – солодкі обіцянки легких результатів. Звичайно, якщо реклама тренінгу буде повідомляти, що зміни – процес важкий, тривалий і не гарантує успіху, навряд чи вона збере аудиторію.

Чому вони не працюють

Часто на тренінги приходять особи, які сприймають їх як єдиний спосіб змінити життя. Яким би хорошим не був курс, зміни може втілити тільки сама людина. Тому складається ситуація, коли виникають очікування від відвідування курсів, набагато більші від того, що можуть дати заняття.

Інший аспект – особистість тренера. Люди, які збирають аудиторію, безумовно, умілі психологи. Однак якість знань кожного конкретного коуча різниться.

Усі вони без виключення створюють власний позитивний імідж, який і допомагає привабити слухачів. В той же час одні тренери дійсно дають унікальні та корисні знання, а інші – просто застосовують ефектні прийоми, що можуть зачарувати під час майстер-класу, а по його завершенню бути абсолютно непотрібними.

Як обрати майстер-клас

Психологічні курси – гарна можливість дізнатись щось нове про себе. Щоб їх відвідування не було затьмарене розчаруванням, необхідно звернути увагу на кілька моментів:

кваліфікація тренера: наявність відповідної освіти, статусу учасника професійної психологічної спілки та досвіду.

вартість занять: на українському ринку ціни дуже різні. Вони коливаються від 200 до 6000 гривень і, навіть, кількох десятків тисяч. Все залежить від тривалості курсів. Варто розуміти, що професіонал не буде ділитись напрацьованими роками знаннями за кількасот гривень. В той же час 4000 гривень за пару годин інтенсиву – навряд чи адекватна ціна. Тож необхідно звертати увагу на співвідношення ціни та того, що за неї пропонує організатор.

програма тренінгу: обов’язково має бути приблизний план того, як проходитиме навчання, інформація про те, чи включають курси практичні заняття, які методи застосовує тренер. Ці знання допоможуть визначитись, чи буде прийнятним та комфортним курс для конкретної людини.

Допомогти зрозуміти, що представляють собою тренінги особистісного розвитку без особливих фінансових втрат, можуть вебінари. Зазвичай, вони коштують не дорого або проводяться безкоштовно. Тож, якщо є вагання стосовно відвідування майстер-класів, можна переглянути подібну лекцію онлайн і потім вже приймати рішення.

І насамкінець. Заняття з особистісного росту бувають різними. Категорично говорити про неефективність усіх тренінгів, звичайно ж, не можна. Курси можуть стати дійсно хорошим доповненням та джерелом натхнення під час складної роботи над собою. Головна запорука їх ефективності – розрахунок на власні сили та розуміння того, що нові знання підживлюють та допомагають досягти мети, але не втілюють її.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк