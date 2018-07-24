В Україні відключають аналогове ТБ: інструкція з переходу на цифру

Цифрове телебачення вривається в Україну вже з 1 серпня, коли почнеться відключення аналогового сигналу.

Підключити цифрове телебачення першими в Україні доведеться на Київщині та Кіровоградщині, а потім на всій Україні. Щоб не залишитися з білим шумом замість картинки, доведеться перейти на цифровий сигнал. Як це зробити – читайте нижче.

Як перейти на цифру

Якщо у вашому населеному пункті підтримується цифровий ефірний сигнал, то для того, щоб не залишитися без ТБ після відключення аналогового сингалу, досить купити і встановити ТБ-тюнер. Даний апарат вибрати не складно, його рекламують повсюдно. Вартість ТБ-тюнерів починається від 320 грн. До речі, в нових телевізорах може бути вбудований тюнер Т2.

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Як налаштувати ТБ-тюнер

Для початку підключаємо антену до приймача, а ресивер – до телевізора. Бажано через HDMI кабель, так якість зображення буде максимально чіткою. Якщо такого немає, то через звичайні “тюльпани”, вони йдуть у комплекті з приставкою, як правило. Роз’єми дивимося в інструкції. Якщо антена з підсилювачем, для початку відключаємо його, потім завжди можна включити.

Після запуску вибираємо потрібний відеовхід і у стартовому меню обираємо автопошук. Після того, як пошук закінчиться, тюнер запропонує вам додати знайдені канали. Процес завершено!

До слова, зверніть увагу на інші зміни, які відбудуться в Україні з 1 серпня.