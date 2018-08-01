Спеціальний приз від Burisma Group отримали автори музики та слів пісні Качаю Тимофій Решетько й Андрій Осадчук, яку виконав дует Аріна Ніконова та Віктор Шевченко.

Міжнародна енергетична група Burisma стала меценатом ХVІ Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю Чорноморські ігри. На цьогорічне вокальне змагання були зареєстровані понад п’ятсот учасників з усіх куточків України. П’ятдесят найсильніших змагались за звання найкращого на Скадовській набережній.

Гран-прі фестивалю отримала Еліна Іващенко. Вона ж посіла перше місце в категорії Дівчата. Старша група.

– Я дуже щаслива. Емоції неймовірні. Я тримаю цю статуетку в руках і не усвідомлюю, що я отримала гран-прі, я стала переможницею, – говорить Іващенко.











Burisma Group підтримала найбільший український фестиваль дитячої пісні Чорноморські Ігри / 6 фотографий

Для найбільшої газовидобувної компанії України Burisma Group підтримка талановитих дітей є вагомою частиною масштабної програми корпоративної соціальної відповідальності. Операційні підприємства Групи активно беруть участь в інфраструктурних проектах в регіонах діяльності, відбудовуючи дороги, школи, дитячі майданчики, сприяючи всебічному розвитку місцевих громад.

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Щоб підтримати талановиту молодь та розвиток української пісні, компанія Burisma Group заснувала спеціальну премію Краща українська авторська пісня. Цього року перемогла композиція Качаю, яку виконали переможці Чорноморських ігор в категорії Групи – дует Аріна Ніконова та Віктор Шевченко. Спеціальний приз від Burisma Group отримали автор музики Тимофій Решетько та автор слів Андрій Осадчук.

– Для Burisma підтримка талановитої молоді – це запорука сталого розвитку країни. Це енергія майбутнього, яка разом з енергією, що створюється нашою компанією, здатна генерувати позитивні зміни, робити нашу країну енергонезалежною та енергобезпечною. Найбільший пісенний фестиваль вже є візитною карткою України. Протягом багатьох років музичний дитячий форум сприяє розвитку діалогу культур між різними народами і країнами. Burisma є меценатом заходу, оскільки всебічно підтримує великий соціокультурний проект і турбується про майбутнє України, – говорить радник Ради директорів Burisma Group Вадим Пожарський.

В компанії важливою місією вважають створення умов для всебічної реалізації українських талантів, підтримувати та масштабувати енергію української пісні в світі.

Найвідомішими випускниками Чорноморських ігор у різні роки ставали: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Іван Дорн, Міка Ньютон, Іван Березовський, Олександр Панайотов, MamaRika, Юлія Войс, Кирило Туриченко, Женя Анішко , Юлія Саніна та інші українські виконавці. Цього року найвідоміші зіркі також виступали на сцені Скадовська.