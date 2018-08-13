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Пакет малюка: як отримати допомогу при народженні дитини

Восени в Україні запрацює проект надання одноразової допомоги при народженні дитини – пакет малюка.

Про це нагадала в.о. Держсекретаря, керівник Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України Олена Косолапова, передає Мін’юст.

Пакет малюка передбачає предмети першої необхідності: пелюшки, підгузники, дитячий одяг для немовлят, засоби гігієни, рушники, ковдри, іграшку.

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– Одноразова допомога пакунок малюка видаватиметься мамі чи законному представнику дитини при виписці новонародженої дитини з пологового будинку. Факт передачі допомоги буде фіксуватися в акті прийому-передачі та в журналі обліку, – пояснила процедуру отримання Косолапова.

Раніше Факти ICTV розібралися, що на сьогодні можуть розраховувати сім’ї з дітьми.

Фото: dreamstime.

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