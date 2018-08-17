Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого

Військовий парад став уже традицією Дня незалежності. Факти ICTV дізнавалися, які зміни будуть цьогоріч і що про це думають пересічні кияни.

У перші роки після проголошення незалежності, у час правління Леоніда Кравчука, який залишив Україну без ядерної зброї, церемонії не проводились через те що:

Україна офіційно позиціонувала себе, як без’ядерну позаблокову державу. Виходячи з цієї концепції, ми рахували, що нам не потрібно демонструвати військову силу, а нам потрібно демонструвати мирну силу українську.

Перший парад до цієї дати було проведено на столичному Хрещатику у 1994 році. Цьогоріч на військовому параді з нагоди Дня незалежності України планується вперше продемонструвати практично всі нові зразки техніки та озброєння: оперативно-тактичний комплекс Грім-2, високоточну систему залпового вогню Вільха, автоматизовану РСЗВ Верба, нову самохідну 155-міліметрову гаубицю Богдана та інші новітні технічні досягнення. Окремо було повідомлено, що танк Нота поки демонструватися не буде, але це підтверджує відновлення його розробки.

Загалом у параді військ буде представлено понад 250 одиниць військової техніки.

– До 27-ї річниці незалежності України у Збройних силах України триває підготовка озброєння, військової техніки і парадних розрахунків до участі в параді військ, – зазначив на брифінгу спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Також у параді візьмуть участь командирські позашляховики Богдан-2351, санітарні автомобілі Богдан-2251 і повнопривідні вантажівки Богдан-6317, які виробляються на Черкаському автомобільному завод Богдан.

Крім того, на Софійській площі буде представлено броньований багатофункціональний автомобіль підвищеної прохідності Барс-8, оснащений 120-міліметровим мобільним мінометним комплексом.

На Майдані Незалежності в урочистих заходах з нагоди святкування 27 річниці незалежності України та 100-річчя української державності візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців.

Також у параді візьмуть участь 15 країн-партнерів, серед яких і представники держав, які входять до Північноатлантичного Альянсу, а також високі гості з дружніх країн.

– Всього головною вулицею столиці пройде 24 парадні розрахунки, що представляють підрозділи Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших формувань, що виконують завдання з охорони та оборони України, – відзначив міністр оборони Степан Полторак.

Вперше на урочистостях військовослужбовці використовуватимуть військове вітання Слава Україні! – Героям слава!, замість вітань радянського взірця.

За і проти

Степан Полторак зазначив, що парад до Дня незалежності – це, свого роду, звіт військових перед суспільством про стан оборони.

– На фронті більшість людей не бачить, що відбувається. Ми знаємо, що наші військові захищають нашу країну. Але те, в якому стані вони знаходяться, народ України може побачити в тому числі і на військовому параді. Це дуже важливо для кожного військового, тому що це, свого роду, звіт перед суспільством, в якому стані ми знаходимось, – запевнив міністр.

Спілкуючись із різними поколіннями, ми дізналися, що думають пересічні кияни та гості столиці з приводу таких святкувань Дня незалежності.

Тетяна, 20 років : Мене дуже дратує оця штука: нова влада – нова історія, нові кумири, треба зносити Леніна, тепер скасуємо парад, і так далі. Солдати, які гинули мільйонами, захищаючи рідну землю від агресора, на мою думку, цілком заслуговують вшанування. Війна – погано, любов до свого – добре. Бачити нові розробки теж важливо.

: Мене дуже дратує оця штука: нова влада – нова історія, нові кумири, треба зносити Леніна, тепер скасуємо парад, і так далі. Солдати, які гинули мільйонами, захищаючи рідну землю від агресора, на мою думку, цілком заслуговують вшанування. Війна – погано, любов до свого – добре. Бачити нові розробки теж важливо. Андрій, 24 роки: Парад у його нинішньому вигляді – це пережиток минулого, де намагаються показати, скільки у нас всього є, і яке міноборони молодець. Святкування з таким розмахом несе за собою колосальні витрати. Я не проти параду, але він потребує змін і мінімалізму, хай краще покажуть тільки новинки та інновації, а не важкелезну техніку і намуштрованих солдат.

Парад у його нинішньому вигляді – це пережиток минулого, де намагаються показати, скільки у нас всього є, і яке міноборони молодець. Святкування з таким розмахом несе за собою колосальні витрати. Я не проти параду, але він потребує змін і мінімалізму, хай краще покажуть тільки новинки та інновації, а не важкелезну техніку і намуштрованих солдат. Матвій, 28 років : Не вважаю, що наша незалежність є правдивою. На світовій арені багато держав проводять військові паради. Це такий собі спосіб помірятися, в кого більше зброї. Іноді здається, що нову техніку виготовляють тільки, щоб похизуватися під час параду, але ціль зброї інша. Сьогодні в Україні ця зброя і ці солдати потрібні в іншому місці.

: Не вважаю, що наша незалежність є правдивою. На світовій арені багато держав проводять військові паради. Це такий собі спосіб помірятися, в кого більше зброї. Іноді здається, що нову техніку виготовляють тільки, щоб похизуватися під час параду, але ціль зброї інша. Сьогодні в Україні ця зброя і ці солдати потрібні в іншому місці. Аліса, 26 років : Мене бентежить те, що держава не виділяє кошти на важливі потреби суспільства. Натомість фінанси для проведення показових парадів у бюджеті є. Прикро.

: Мене бентежить те, що держава не виділяє кошти на важливі потреби суспільства. Натомість фінанси для проведення показових парадів у бюджеті є. Прикро. Марк, 30 років: Це демонстрація сили і, частково, військової могутності. Наразі для України актуально показати, що вона сильна, проте в інший час я б так не думав.

Молоде покоління здебільшого не вбачає великої потреби у проведенні таких парадів. Їх бентежить нереаціональне використання грошей, які точно є, куди використати у цій країні.

Серед перехожих на Майдані ми запитали і людей середнього та старшого віку, що вони думають про таке святкування незалежності.

Остап, 48 років : Цей парад буде одним з найбільших за минулі роки, так він потрібен! Світ має бачити, що наша армія ожила і навіть більше скажу – народилася заново.

: Цей парад буде одним з найбільших за минулі роки, так він потрібен! Світ має бачити, що наша армія ожила і навіть більше скажу – народилася заново. Валерій, 51 рік : Звісно, паради – це така собі атрибутика авторитаризму, гра м’язами, спосіб навіяти народові силу чинної влади, впевненість у міці устоїв, у стабільності режиму. Це видовище скерованого єднального впливу на маси, ефективної патріотизації. І тому військові паради відбуваються практично в усіх цивілізованих країнах – у дні їхніх національних свят. Для нас, країни, яка веде оборонну війну з дуже сильною армією агресора, парад – це ще й значуща зброя у пропагандистській війні. Тому я за парад.

: Звісно, паради – це така собі атрибутика авторитаризму, гра м’язами, спосіб навіяти народові силу чинної влади, впевненість у міці устоїв, у стабільності режиму. Це видовище скерованого єднального впливу на маси, ефективної патріотизації. І тому військові паради відбуваються практично в усіх цивілізованих країнах – у дні їхніх національних свят. Для нас, країни, яка веде оборонну війну з дуже сильною армією агресора, парад – це ще й значуща зброя у пропагандистській війні. Тому я за парад. Григорій, 71 рік : Народові потрібна віра у те, що його оберігають. Такі паради дають людям відчуття захищеності. Нам поки це конче необхідно.

: Народові потрібна віра у те, що його оберігають. Такі паради дають людям відчуття захищеності. Нам поки це конче необхідно. Марія, 63 роки: Хочу миру, не треба ні війни, ні парадів.

– Військовий парад – це нагода запросити українських союзників спільно подивитися на Збройні сили України і нагадати ще раз всьому світу про російсько-українську війну, а також про те, що ми продовжуємо боротися за нашу незалежність. Не за окремі клапті Слобожанщини, Приазов’я чи Донщини, а за право бути незалежною державою, яка сама розпоряджається своїм майбутнім, – вважає політолог Станіслав Федорчук.

Також експерт зазначив, що українське суспільство часто закриває очі на те, що відбувається на фронті. Від слабкодухості. Від перевтоми. Страху. Військовий парад – це також і форма терапії, яка проводиться з суспільством. І демонструє, що в нас немає найсильнішої армії Європи або світу. Але та, яка є, виконує свій обов’язок перед українським народом. В першу чергу.

Досвід інших країн

Військові паради проводяться мало не в усіх розвинених, та не дуже, країнах світу. Україна, Ізраїль, Франція, Іспанія, Італія, Швейцарія, Індія, Великобританія, Туреччина, Греція, всі країни Східної Європи, Мексика, не кажучи вже про Іран, Ірак, обидві Кореї, Японію і куди ж без Росії – і це ще не увесь перелік держав, де проводять військові паради.

Такі заходи для кожного мають особливий сенс і значення. Для України – це демонстрація того, що армія у нас є, вона уже добре озброєна, навчена і спроможна дати відсіч. Для інших – це данина історії та пам’яті. А хтось взагалі вважає паради костюмованими святковими шоу. У кожного своя правда.

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Варто зазначити, що пристрасть до парадів зародилася у Дональда Трампа. Президент США доручив Пентагону запланувати великий парад збройних сил у Вашингтоні. Західні ЗМІ повідомляють, що Трамп хоче провести парад з танками та літаками, (відомо, що його дуже вразив парад на Єлисейських полях у Парижі минулого року). Перший за більш, ніж 30 років, військовий парад у США пройде на День ветеранів 11 листопада під час святкувань 100-річчя перемоги у Першій Світовій війні.

Що до Китаю, то у Пекіні величезний військовий парад проводять на День утворення країни. В ньому беруть участь більше 10 тисяч військових і сотні одиниць військової техніки. Останніми роками дату переносять на початок осені і приурочують до річниці перемоги над японським мілітаризмом.

У Росії подібного роду дійство відбувається 9 травня, так РФ святкує День Перемоги.

В Індії на День республіки (день здобуття незалежності від Великобританії) влаштовують грандіозний огляд нового озброєння. До того ж, традиційно солдати різних видів військ розігрують між собою приз за краще марширування.

У Франції щорічний військовий парад приймає столиця Париж 14 липня, на День взяття Бастилії. Величезні колони бронетехніки проходять під Тріумфальною аркою.

Оригінальні, прихильники демілітаризації ще з часів Другої світової війни, японці проводять щорічний огляд сухопутних сил так званої самооборони країни. При цьому, він не прив’язаний до жодної конкретної дати, і проводиться щоразу в різних місцях.

Військові паради в Ізраїлі проводять у День Єрусалима, коли місто було об’єднане у ході Шестиденної війни 1967 року. До 1973 паради на честь цієї події проходили щороку. Потім лише у ювілейні дати. У 2016-му традицію щорічних парадів відновили указом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

У Британському Королівстві військові паради – невідмінний, і, здебільшого, костюмований супутник великих свят. Військова техніка виїжджає на вулиці міст не часто, і учасники маршів виглядають досить барвисто. У Лондоні щорічний військовий парад проводиться 11 листопада в день пам’яті тих, хто загинув у світових війнах, а також на всіх урочистостях на честь королівського дому. В Шотландії парад присвячується Дню незалежності – 24 червня.

Туреччина щорічно проводить в Анкарі парад на честь Дня перемоги з обов’язковим використанням всіх моделей наявної військової техніки.

Кожна країна, навіть займаючи нейтральну позицію, проводить військові паради з метою показати свою міць і могутність. Хай краще ця сила буде показана на параді, аніж у військових конфліктах.

Найгострішим питанням для полеміки залишається доцільність проведення параду під час війни і перед виборами, та виправданість витрат на такі святкування. Точних видатків на підготовку парадів не публікють, тому ми не можемо знати напевне, скільки коштує демонстрація військової міці.

Існує думка, що краще було б витратити ці гроші на потреби армії, аби цим не займалися волонтери, або ж обладнати лікарні новим обладнанням. Але завжди залишаться ті, хто за і ті, хто проти.

Нагадаємо, що військовий парад, приурочений 27-й річниці незалежності, відбудеться на Хрещатику та Майдані Незалежності 24 серпня.

Фото: сайт президента України, укрінформ

Софія Телішевська